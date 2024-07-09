Avrupa Borsaları Seçim Sonrası Düşüşle Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Seçim Sonrası Düşüşle Tamamlandı

Fransa'da seçim sonrası ortaya çıkan siyasi belirsizlik nedeniyle Avrupa borsaları düşüşle tamamlandı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,9 değer kaybederek 511,76 puana geriledi. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,56, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,28, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,66 düşüş yaşadı. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalarak 1,08 seviyelerinden işlem gördü.

09.07.2024 19:35
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Avrupa borsaları, Fransa'da seçim sonrası ortaya çıkan siyasi belirsizlik nedeniyle haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,9 değer kaybıyla 511,76 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,66 düşüşle 8.139,81 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,56 gerileyerek 7.508,66 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,28 değer kaybıyla 18.236,19 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,53 azalarak 33.864,47 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,1 azalarak 1,08 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, Fransa'da seçimin ardından ortaya çıkan siyasi belirsizlik ortamını olumsuz karşıladı.

Seçimlerde, solcu Yeni Halk Cephesi 178 milletvekili çıkararak ilk sırayı alırken, onu 163 sandalye ile Macron ittifakı ve 143 sandalye ile aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) ittifakı izledi.

Fransa'da yeni meclis tablosu, hükümet kurmak için ittifaklar ya da partiler arasında koalisyon görüşmelerini zorunlu hale getirdi.

Kaynak: AA

Almanya, Fransa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Seçim Sonrası Düşüşle Tamamlandı - Son Dakika

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