Avrupa Borsaları Sert Düştü

Avrupa borsaları, Orta Doğu'da tırmanan gerilim, enerji şoku riskleri ve buna bağlı enflasyon endişelerinin tetiklediği satış baskısıyla haftanın son işlem gününü sert düşüşlerle tamamladı.

Faiz artışı spekülasyonlarının derinleşmesiyle ana endeksler, son 11 ayın en düşük seviyelerine geriledi.

Güne sınırlı bir toparlanma çabasıyla başlayan Avrupa piyasaları, öğleden sonra gelen yoğun satış dalgasıyla tüm kazançlarını sildi. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,78 değer kaybederek 573,28 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,44 düşüşle 9,918.33 puan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,97 azalarak 42,840.9 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,82 değer kaybıyla 7,665.62 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,01 düşüşle 22,380.19 puan seviyesinden kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 22.00 itibarıyla yüzde 0,22 azalışla 1,156 seviyesine indi.

ECB'den "sıkılaştırma" sinyali

Piyasalardaki sert düşüşte, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinden gelen açıklamalar da etkili oldu. Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Bloomberg'e verdiği mülakatta, İran ile yaşanan savaşın enflasyon görünümünü bozması durumunda faiz artırımının muhtemel olduğunu belirtti.

Nagel, orta vadeli enflasyon beklentilerinin kalıcı yükselmesi halinde daha kısıtlayıcı bir para politikası rotasının izlenebileceğini vurguladı. Bu beklentiyle birlikte, nisan ayında faiz artış olasılığı piyasalarda yüzde 50'nin üzerine çıktı.

Bu hafta faizleri sabit bırakan ECB ve İngiltere Merkez Bankası (BoE), Orta Doğu'daki artan gerilimi ana belirsizlik kaynağı olarak tanımladı.

Tahvil faizleri zirve yaptı, altın düştü

Orta Doğu'daki çatışmaların enerji altyapısına verdiği zarar, enflasyon beklentilerini zirveye taşırken, tahvil piyasalarında tarihi seviyeler görüldü. Almanya'nın 10 yıllık devlet tahvili getirileri yüzde 3,03 ile 2011'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. İngiltere'de ise 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 4,995 ile 2008 finans krizinden bu yana kaydedilen rekor düzeye tırmandı.

Emtia cephesinde altın, faiz indirimi beklentilerinin zayıflamasıyla haftalık bazda yüzde 11'den fazla değer kaybederek, Mart 2020'den bu yana en kötü haftalık performansını sergiledi ve ons başına 4 bin 500 doların altına çekildi.

Hafta başında 119 dolara kadar tırmanan Brent petrolün varil fiyatı, haftanın son gününde dalgalı bir seyir izledi. Avrupa ülkeleri ve Japonya'nın Hürmüz Boğazı'ndaki trafiği güvence altına alma girişimleri tansiyonu bir miktar düşürse de Brent petrol 112 dolar, ABD hafif petrolü (WTI) ise 99 dolar seviyelerinden işlem görmeye devam etti.