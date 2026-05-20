Avrupa Borsaları Teknoloji Hisseleriyle Yükseldi

Avrupa borsaları, küresel piyasalarda tahvil faizlerinin seyrinin izlendiği haftanın üçüncü işlem gününü teknoloji hisseleri öncülüğünde yükselişle tamamladı.

Yatırımcıların jeopolitik riskleri ve küresel tahvil faizlerindeki yüksek seyri fiyatladığı seansta, özellikle teknoloji hisselerindeki güçlü alımlar endeksleri yukarı taşıdı.

Teknoloji endeksi genelinde yükseliş ortalama yüzde 2,90'u bulurken, bu durum hemen hemen tüm sektör hisselerini olumlu etkiledi.

Maden hisseleri ve banka hisseleri de sırasıyla ortalama yüzde 2,28 ve yüzde 2,69 değer kazandı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 1,46 artışla 620,29 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,38 değer kazanarak 24.737,24 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,99 yükselişle 10.432,34 puana çıktı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,7 artışla 8.117,42 puandan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,71 primle 49.181,66 puandan günü kapattı.

İspanya'da IBEX 35 ise yüzde 2,15 değer kazanarak 18.051,70 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,15 yükselişle 1,162 seviyesinden işlem gördü.

İngiltere'de enflasyon beklentilerin altında yavaşladı

Piyasalardaki pozitif seyirde, İngiltere'de nisan ayı öncü enflasyon verilerinin tahminlerden daha iyi gelmesi etkili oldu. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, martta yüzde 3,3 olan yıllık enflasyon, nisan ayında yüzde 2,8'e geriledi.

Kıta genelinde madencilik, bankacılık ve teknoloji hisseleri yükselişe öncülük ederken, medya sektörü endekslerin gerisinde kaldı.

Yatırımcılar bir yandan da küresel tahvil faizlerindeki yüksek seyri izliyor. Salı günü yüzde 5,19 ile 2007'den bu yana en yüksek seviyesini gören ABD 30 yıllık tahvil faizleri ve yüzde 4,69'a tırmanan 10 yıllık tahvil faizleri, çarşamba günü bu seviyelerden hafif geri çekilerek piyasaları rahatlattı.

Jeopolitik tarafta ise ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yürütülen müzakerelerde ilerleme sağlandığına yönelik mesajları ve petrol fiyatlarındaki düşüş borsaları destekledi.

Nvidia öncesi teknoloji hisselerine alım geldi

Yatırımcılar, yapay zeka sektörünün öncüsü ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın bu akşam piyasa kapanışı sonrası açıklayacağı çeyrek dönem finansal sonuçlarına odaklandı.

Yatırım firması Jefferies analistleri, piyasada ikinci çeyrek ciro beklentisinin 87 milyar dolar olduğunu ancak varlık yöneticileri ve hedge fonlarını içeren alıcı tarafı beklentilerinin 91,5 milyar dolara kadar çıktığını belirtti.

Nvidia beklentileriyle yarı iletken sektörü hisseleri hızla toparlandı. Alman çip üreticisi Infineon yüzde 5'in üzerinde değer kazanarak DAX endeksine öncülük ederken, yarı iletken ekipman tedarikçisi Aixtron da yüzde 5 prim yaptı.

Savunma sektöründe ise şanzıman üreticisi Renk'in ana hissedarı KNDS'nin hisse satışı yapmasına rağmen, Renk hisseleri yüzde 2 değer kazandı. Sektördeki olumlu hava ile Hensoldt hisseleri yüzde 10,3, Rheinmetall hisseleri ise yüzde 2,5 yükseldi.