Avrupa borsaları teknoloji satışlarıyla karışık kapandı, EuroStoxx 50 yüzde 0,55 düştü

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü küresel piyasalardaki temkinli bekleyiş, teknoloji hisselerindeki sert satışlar ve ABD'de başlayan üçüncü çeyrek bilanço sezonunun etkisiyle karışık seyirle kapattı.

Almanya'da açıklanan eylül ayı enflasyon verilerinin aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 3,3 artışla beklentiler dahilinde gerçekleşmesi piyasalardaki oynaklığı sınırlarken, Avrupa'da vadeli doğal gaz fiyatlarının kış öncesi depolama faaliyetleri ve Hürmüz Boğazı'ndaki jeopolitik risklerle son yılların en yüksek seviyesine tırmanması endeksler üzerinde baskı oluşturdu.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,10 değer kaybederek 635,01 puana geriledi.

Avro Bölgesi'nin öncü endekslerinden EuroStoxx 50 ise son iki günlük yükseliş serisinin ardından gelen satış baskısıyla yüzde 0,55 azalarak 6.167,01 puana düştü.

Almanya'da DAX 40 endeksi haftalık kazançlarını koruyarak günü neredeyse yatay, yüzde 0,07 azalışla 25.259,90 puandan tamamladı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06 değer kaybıyla 10.650,33 puana gerilerken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 düşüşle 7.827,63 puandan günü kapattı.

İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,04 değer kazanarak 50.057,18 puana ulaştı.

Çip şirketlerinin kar marjlarına ilişkin endişeleri arttı

Sektörel bazda Çinli yarı iletken şirketi CXMT'nin veri merkezleri için yeni nesil bellek çipleri üreteceğine dair haberler, küresel çip şirketlerinin kar marjlarına yönelik endişeleri artırdı.

Sektördeki satış dalgasıyla Hollandalı yarı iletken şirketi ASML'nin hisseleri yüzde 4,10 değer kaybederken, Frankfurt'ta Infineon yüzde 2,6, Aixtron yüzde 3,4 ve Suss Microtec yüzde 3,5 geriledi.

Alman otomotiv üreticisi BMW, üçüncü çeyrekte küresel satışlarının Çin pazarındaki daralma nedeniyle yüzde 6,3 azalarak 551 bin 72 adede gerilediğini açıkladı. Buna karşın şirketin Avrupa'daki elektrikli araç talebinden destek bulmasıyla hisseleri günü yüzde 2,4 kazançla kapattı.

Emtia piyasalarında Brent petrolün Aralık 2026 vadeli varil fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın dünya pazarlarına dizel tedarik etme konusunda anlaştığını açıklaması ve Rus yakıtına yönelik yaptırımları geçici olarak kaldırmasının ardından yüzde 0,5 düşerek 106,10 dolar seviyesine geriledi.

Ayrıca OPEC'in bu yıla ilişkin küresel petrol talebi büyüme tahminini günlük 400 bin varile düşürmesi de fiyatlardaki gevşemeyi destekledi.

Yatırımcılar, borsalar için kritik bir sınav niteliği taşıyan ABD 3. çeyrek bilanço sezonunun başlangıcını da yakından takip etti.

ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase'in geliri yüzde 8 artışla 50,2 milyar dolara, net karı ise yüzde 6 artarak 15,3 milyar dolara ulaştı. Banka, sabit getirili menkul kıymet gelirlerindeki yüzde 4'lük düşüşü, hisse senedi işlemlerindeki yüzde 49'luk tarihi artışla dengeledi.

Goldman Sachs, tahvil ve emtia ticaretinde beklentilerin altında kalmasına rağmen net karını yüzde 29 artırarak 5,29 milyar dolara çıkardı. Net karını yüzde 6,5 artıran Wells Fargo, 5,95 milyar dolar kar açıkladı. Toplam gelirini 23,8 milyar dolara ulaştırarak son 10 yılın en iyi üçüncü çeyrek performansını sergileyen Citigroup'un net karı ise yüzde 40 artışla 5,2 milyar dolar oldu.

Avro/dolar paritesi ise kapanış saatleri itibarıyla yüzde 0,32 artışla 1,119 seviyelerinden işlem gördü.