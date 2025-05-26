Avrupa Borsaları Trump'ın Tarife Ertelemesiyle Yükseldi

Avrupa borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife erteleme kararının ardından haftanın ilk işlem gününü İngiltere hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,99 artışla 550,5 puana çıktı. Teknoloji ve banka hisseleri ortalama yüzde 1,12 değer kazandı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,68 artarak 24.027,65 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,21 yükselerek 7.828,13 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,3 değer kazanarak 39.988,48 puana çıktı.

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,83 artışla 14.221 puandan kapandı.

İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,24 değer kaybederek 8.717,97 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.55 itibarıyla yüzde 0,15 artarak 1,138 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa borsalarında, yatırımcıların odağında ABD ile Avrupa arasında gümrük tarifelerine ilişkin anlaşmazlık vardı. ABD Başkanı Donald Trump'ın cuma günü Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB ile yapılan ticaret görüşmelerinin hiçbir yere varmadığını belirterek, 1 Haziran'dan itibaren AB'ye doğrudan yüzde 50'lik tarife uygulanmasını önerdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, söz konusu açıklamaları sonrası Trump ile telefon görüşmesi yaptı. Liderlerin telefon görüşmesinin ardından ABD tarafı 1 Haziran'dan itibaren AB'ye doğrudan yüzde 50 tarife uygulanmasına yönelik kararın 9 Temmuz'a ertelendiğini duyurdu.

Şirket hisselerinden, Alman çelik üreticisi ve teknoloji firması ThyssenKrupp'ın hisseleri şirketin yeniden yapılandırma planlarıyla yüzde 8,76 yükseldi. Çelik ve gemi inşa bölümlerinin bölünmesinin ardından, ThyssenKrupp, kalan üç iş alanını da bağımsız olarak kurmayı planlıyor.

Avrupa'da savunma hisseleri yatırımcılardan bir kez daha talep görürken, Alman silah üreticisi Rheinmetall'ın hisseleri bugün yüzde 3,28 arttı.