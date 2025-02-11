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Ekonomi

Avrupa Borsaları Yükseldi

ABD'nin gümrük vergisi kararına rağmen Avrupa borsaları, yatırımcıların ilgisiyle değer kazandı.

11.02.2025 20:46
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Avrupa borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergisi getirme kararının ardından haftanın ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,23 artışla 547,18 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 artarak 8.777,39, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,58 değer kazanarak 22.037,83, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 yükselerek 8.028,9 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,91 artışla 37.582,05 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.20 itibarıyla yüzde 0,37 değer kazanarak 1,034 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar ABD'nin ticaret politikalarına odaklandı. ABD Başkanı Trump, 4 Mart itibarıyla çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameleri dün imzaladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına vergi getirme kararına sert karşılık verileceğini açıkladı.

Almanya'nın ABD ile ticaretindeki ihracat fazlası geçen yıl rekor seviyeye ulaştı. Almanya 2024'te ABD ile ticarette 70 milyar avro fazla verdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

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