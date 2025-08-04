Avrupa Borsaları Yükseldi

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,9 artışla 540,6 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,66 değer kazanarak 9.128,3, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,42 yükselişle 23.757,69, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,14 artışla 7.632,01 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,89 yükselerek 40.697,38 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,21 düşüşle 1,156 oldu.

ABD'de geçen hafta istihdam verilerinin zayıf gelmesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle küresel piyasalarda artan risk iştahı Avrupa borsalarına da pozitif yansıdı.

Avrupa borsalarında bu hafta İngiltere Merkez Bankası'nın 7 Ağustos'taki para politikası kararı yatırımcıların odağında yer alıyor.