Avrupa Borsaları Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avrupa Borsaları Yükseldi

12.06.2026 19:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve İran arasında anlaşma beklentisi Avrupa borsalarını pozitif etkiledi, endeksler yükseldi.

Avrupa borsaları ABD ve İran arasında birkaç gün içinde anlaşma sağlanabileceğine yönelik pozitif haber akışıyla haftanın son gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,8 değer kazanarak 632,73 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,66 artışla 24.612,56 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 1,83 yükselerek 8.350,87 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,97 değer kazanarak 51.497,21 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,63 artarak 10.471,72 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.16 itibarıyla yatay seyir izleyerek 1,158 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa borsalarında ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşmanın birkaç gün içinde tamamlanacağını açıklamasının ardından pozitif seyir hakim oldu.

Trump, İran'la anlaşma belgesinin son halinin hazırlandığını belirterek "Belgelerin son halinin hazırlanması sürecinden geçiyoruz. Bu süreç önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacak ve bir imza töreni düzenlenecek." dedi.

İran lideri Mücteba Hamaney'in anlaşmayı onaylayıp onaylamadığına ilişkin soruya Trump, "Anladığım kadarıyla cevap, evet." yanıtını verdi.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, İngiltere ekonomisi nisanda aylık bazda yüzde 0,1 daralırken şubat-nisan aylarını kapsayan üç aylık dönemde yüzde 0,7 büyüdü.

Ekonomi nisanda Ağustos 2025'ten beri ilk kez küçülme gösterdi. Bu daralmada ABD/İsrail-İran Savaşı ve enerji şokunun etkileri belirleyici oldu.

Almanya'da ise mayıs ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi aylık yüzde 0,2 azalırken yıllık ise yüzde 2,6 arttı ve beklentileri karşıladı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Finans, Borsa, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel bu görüntülerle ilgili ilk kez konuştu Özgür Özel bu görüntülerle ilgili ilk kez konuştu
Eşi uyurken kendini asan 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti Eşi uyurken kendini asan 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
FIFA 2026 Dünya Kupası’nın ilk golü Meksika’dan FIFA 2026 Dünya Kupası'nın ilk golü Meksika'dan
Akdeniz’de 4.2 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Trump: İran ile mükemmel bir anlaşma yaptık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim Trump: İran ile mükemmel bir anlaşma yaptık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim
Futbol tarihinde uzun yılların ardından bir ilk Maç oynanırken reklam arası verildi Futbol tarihinde uzun yılların ardından bir ilk! Maç oynanırken reklam arası verildi

19:30
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran barışa çok yakın, anlaşma metni hazır
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran barışa çok yakın, anlaşma metni hazır
19:26
Transfer tamam Jose Mourinho, G.Saray’ın gündemindeki yıldızı 36 saatte ikna etti
Transfer tamam! Jose Mourinho, G.Saray'ın gündemindeki yıldızı 36 saatte ikna etti
19:15
Disipline sevk edilen Tanju Özcan CHP’den istifa etti
Disipline sevk edilen Tanju Özcan CHP'den istifa etti
18:37
Herkes Dünya Kupası’nda ne yapacağını merak ederken o sahilde keyif çatıyor
Herkes Dünya Kupası'nda ne yapacağını merak ederken o sahilde keyif çatıyor
18:18
Arakçi: ABD ile mutabakat hiç bu kadar yakın olmamıştı
Arakçi: ABD ile mutabakat hiç bu kadar yakın olmamıştı
17:18
Özgür Özel’den “Celal Çelik, Akın Gürlek ile görüştü“ iddiası
Özgür Özel'den "Celal Çelik, Akın Gürlek ile görüştü" iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 19:53:55. #.0.5#
SON DAKİKA: Avrupa Borsaları Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.