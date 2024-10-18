Avrupa Borsaları Yükseldi, İngiltere Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Yükseldi, İngiltere Düştü

Avrupa borsaları haftayı yükselişle kapatırken İngiltere endeksi geriledi. ECB'nin faiz kararı bekleniyor.

18.10.2024 22:18
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Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününde İngiltere hariç yükselişle kapandı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,21 değer kazanarak 524,99 puan oldu.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,38 artışla 19.657,37 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39 yükselişle 7.613,05 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,47 değer kazanarak 35.204,26 puandan kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32 düşüşle 8.358,25 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.18 itibarıyla yüzde 0,296 artışla 1,086 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa piyasalarında yatırımcılarının odağının Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararına çevrildiği hafta geride kalırken, piyasalar haftanın son işlem gününü İngiltere hariç yükselişle tamamladı.

İngiltere'de bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar eylülde beklentileri aşarak yüzde 0,3 yükseldi. Beklenti, perakende satışların yüzde 0,3 düşeceği yönündeydi.

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, ağustosta önceki aya göre yüzde 0,1 yükseldi.

Bugün yayımlanan ECB Profesyonel Tahminciler Anketi'ne göre, katılımcılar gelecek yıl Avro Bölgesi'nde ekonomik büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize etti.

ECB, Profesyonel Tahminciler Anketi 2024 son çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Avro Bölgesi'nde yıllık harmonize enflasyon bu yıl için yüzde 2,4, 2025 ve 2026 yılları içinse yüzde 1,9 olarak açıklandı. Üçüncü çeyreğe ilişkin anket sonuçlarıyla karşılaştırıldığında, son çeyreğe ilişkin enflasyon tahmininde değişiklik olmazken, gelecek yıla ilişkin tahminde 0,1 puanlık aşağı yönlü bir revize dikkati çekti.

ECB dünkü toplantısında, piyasa beklentileri doğrultusunda bu yıl üçüncü faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürmüştü.

Kaynak: AA

Ekonomi, Almanya, Finans, Fransa, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Yükseldi, İngiltere Düştü - Son Dakika

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