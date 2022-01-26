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Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

26.01.2022 11:20
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,05 yükselişle 464,40 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,87 artışla 15.255 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,97 yükselişle 7.443 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,95 artışla 6.903 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,64 değer kazancıyla 8.534 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,74 yükselişle 26,222 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi 1,1291 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Rusya- Ukrayna gerilimine ilişkin haber akışının yakından izlenmeye devam edileceğini belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklanacak kararları öncesinde varlık fiyatlarında oynaklığın sürebileceğini söyledi.

Jeopolitik risklere dair haber akışı her ne kadar gündemin üst sıralarında yer almaya devam etse de yatırımcıların odağında bu akşam saat 22.00'de Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması bulunuyor.

Powell'ın açıklamalarının piyasaların bundan sonraki yönü açısından kritik olacağını vurgulayan analistler, yurt içinde bilanço sezonunun başlamasıyla hisse ve sektör bazlı hareketlerin öne çıkabileceğini kaydetti.

Avrupa borsalarında dün jeopolitik riskler ve enerji tedarikine ilişkin sorunlar yatırımcı fiyatlamalarında temel faktör olmaya devam ederken, açıklanan bilançolara dair iyimserlik pay piyasalarını destekledi.

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İspanya, Almanya, Europe, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika Ekonomi


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