Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

26.04.2022 10:18
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, dünkü sert düşüşün ardından yeni güne alıcılı başladı.

Avrupa borsaları, dünkü sert düşüşün ardından yeni güne alıcılı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,2 artışla 447,9, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,95 yükselişle 14.056 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,94 artarak 7.450 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,51 değer kazancıyla 6,482 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,35 artışla 8.691 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,66 primle 24.065 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, bugün Mart 2020'den bu yana gördüğü en düşük seviye olan 1,0698'i test etmesinin ardından, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 1,0705 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, jeopolitik riskler, merkez bankalarının para politikalarında sıkılaşma sürecini hızlandırması ve ekonomik aktiviteye dair endişelerle pay piyasalarında oynaklığın arttığını belirterek, dün yaşanan sert düşüş sonrası gelen tepki alımlarının devam edip etmeyeceğinin yön üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Bugünün veri gündeminde ABD'de dayanıklı mal siparişleri, Richmond Fed sanayi endeksi ve yeni konut satışlarının öne çıktığını dile getiren analistler, açıklanan bilançolar nedeniyle şirket ve sektör bazlı hareketliliğin artabileceğini söyledi.

YORUMLAR
500
Avrupa borsaları düşüşle kapandı Avrupa borsaları düşüşle kapandı

İspanya, Almanya, Fransa, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika


Son Dakika
10:09 Alparslan Büyük Selçuklu'da dün akşam neler yaşandı? Alparslan kaleden kurtulmayı nasıl başardı?
10:09 Mohammed Alsaloussi'den Şeyma Subaşı'na gönderme: Sizden daha fazlasını isteyeni bulmayın
10:08 Engelli şoför kazaya neden oluyordu! Şikayetçi olmadılar!
10:05 Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 154 sözleşmeli personel alınacak
10:01 Kruvazör batırılınca Putin müzakerelerden çekildi iddiası: Gururu kırılmış!
09:54 Porsuk Çayı'na düşen telefonunu almak için suya atladı, az daha canından oluyordu
09:40 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan "vebal"açıklaması! "Bize bakıp da Müslümanlıktan soğuma olursa bunun vebalini taşıyamayız"
01:22 2 kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı! Hava yolu şirketinden açıklama: şeffaflıkla araştırıyoruz
09:29 Hakim dizisinde dün akşam neler yaşandı? Yasemin, Azem ile ilgili hangi bilgiye erişti?
09:21 Alaattin Çakıcı'nın danışmanı açıkladı: Ciddi anlamda rahatsız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 10:26:43. #1.13#
SON DAKİKA: Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement