Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

25.05.2022 10:22
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, Almanya'nın büyüme verisinin beklentileri aşmasının ardından güne yükselişle başladı.

Avrupa borsaları, Almanya'nın büyüme verisinin beklentileri aşmasının ardından güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,83 artışla 435,2 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,63 değer kazancıyla 14,007 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,61 yükselişle 7.530 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,58 artışla 6.290 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,16 değer kazancıyla 24.154 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,15 primle 8.732 puanda bulunuyor.

Dün, önceki kapanışına göre yüzde 0,4 artışla 1,0737 seviyesinden günü tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,5 düşüşle 1,0685 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, enflasyon, büyüme ve daha fazla sıkılaşma odaklı endişelerin gündemdeki yerini koruduğunu belirterek, küresel piyasalarda oynaklığın devam ettiğini kaydetti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dün yaptığı açıklamada, şu anda Avro Bölgesi için resesyon öngörmediklerini belirterek, "Üçüncü çeyrek sonunda Avro Bölgesi'nin negatif faiz ortamından çıkmasını bekliyoruz." dedi. Bu açıklamasıyla temmuz ve eylülde faiz artırımı mesajını koruyan Lagarde'ın ardından, ECB üyelerinden Robert Holzmann da temmuzda 50 baz puanlık bir faiz artırımının uygun olacağını söyledi.

Bugün Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının ve ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının yanı sıra merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının da yatırımcıların odağında olacağını belirten analistler, veri gündeminde ise ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin öne çıktığını ifade etti.

Öte yandan, bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, Almanya'da 1'inci çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla yıllık yüzde 3,8 artışla beklentileri aştı.

YORUMLAR
500
Avrupa borsaları düşüşle açıldı Avrupa borsaları düşüşle açıldı Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle açıldı Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle açıldı
Kaynak: AA

Merkez Bankası, İspanya, Almanya, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:20 Eski Başbakan Khan'ın protestro çağrısı sonrası Pakistan'da polisten halka sert müdahale: Onlarca kişi gözaltına alındı
16:03 4 bakanlık kira artışlarıyla ilgili toplandı! 4 başlık masaya yatırıldı
16:02 Video tartışmasından sonra gündem Kılıçdaroğlu ile Erdoğan oldu! Kılıçdaroğlu hakkında 267 bin, Erdoğan hakkında ise 116 bin tweet atıldı
15:47 Sağlık Bakanı Koca "Maymun çiçeği virüsü" hakkında konuştu: Vaka bizde olmadı
15:46 Fenomen Reynmen'in başı eski organizasyon şirketiyle belada! Hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlatıldı
15:37 Gülümse Kaderine dizisinde bu akşam neler olacak? Fırat ve Ekin neden kavga edecek?
15:28 Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi
15:21 Dünya bu skandal görüntüleri konuşuyor! Ölen adamın üzerinde tangasıyla twerk yaptı
15:05 ABD'de bir ilkokula düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan bir süre bahçede dolanmış
14:50 Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 16:32:35. #1.11#
SON DAKİKA: Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement