Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika
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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

02.06.2022 10:18
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,36 artışla 440,3 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,48 değer kazancıyla 14.409 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,68 yükselişle 6.462 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 artışla 24.356 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,32 primle 8.775 puanda bulunuyor.

Dün, yüzde 0,7 düşüşle günü 1,0656 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 1,0680'den işlem görüyor.

Analistler, enflasyon ve resesyon endişelerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirterek, açıklanan son makroekonomik veriler ve merkez bankaları yetkililerinin söylemlerindeki şahin ton nedeniyle küresel risk iştahının düşük seyrettiğini kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri dün de devam ederken, St. Louis Fed Başkanı James Bullard da enflasyonun tepe yaptığını söylemek için henüz erken olduğunu söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin de şahin duruşunun gittikçe güçlendiğini ve 50 baz puanlık faiz artışına ilişkin destekleyici açıklamaların piyasalarda oynaklığın artmasında etkili olduğunu aktaran analistler, bugün, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve fabrika siparişleri ile OPEC toplantısından gelecek haberlerin takip edileceğini bildirdi.

Öte yandan İngiltere'de piyasalar, resmi tatil nedeniyle bugün kapalı olacak.

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Avrupa borsaları yükselişle açıldı Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Kaynak: AA

İspanya, Almanya, İtalya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika


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