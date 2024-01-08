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Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününde yükselişle kapandı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,38 değer kazanarak 478,18 puana çıktı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,40 artışla 7.450,24 puandan kapandı. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,74, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,42 artışla kapandı. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,18 yükselişle 1,096 seviyelerinde seyrediyor. Yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine ilişkin verileri takip ederken, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimine ilişkin endişeler sürüyor.

Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı
08.01.2024 - 21:35,  Güncelleme: 21:37
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Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,38 değer kazanarak 478,18 puana çıktı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,40 artışla 7.450,24 puandan kapandı.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,74'lük yükselişle 16.716,47 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06 değer kazanarak 7.694,19 puandan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,42'lik artışla 30.569,92 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 21.12 itibarıyla yüzde 0,18 yükselişle 1,096 seviyelerinde seyrediyor.

Uluslararası piyasaların odağında bu hafta açıklanacak enflasyon verileri bulunurken, yatırımcılar ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ilişkin fiyat artışlarına ilişkin verileri takip ediyor.

Merkez bankalarının iki yıldır sürdürdüğü şahin para politikalarının sonuna gelindiğine yönelik beklentiler güçlü kalmaya devam ediyor ancak faiz indirimlerinin piyasa beklentilerinden geç başlayacağına ilişkin endişeler risk iştahını olumsuz etkiliyor.

Analistler, Fed'in Mayıs 2024'e kadar faiz indirimine başlamayacağını öngörüyor.

Avrupa'da açıklanan öncü verilerin enflasyonun yavaşlamadığına işaret etmesinin ardından Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirimine beklenenden daha geç başlayabileceğine ilişkin endişeler sürüyor.

Geçen hafta açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde enflasyon aralık ayında yıllık bazda yüzde 2,9 seviyesine çıktı.

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix'in bugün açıkladığı ocak ayına ilişkin Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerine göre, Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi ocakta 1 puanlık artışla eksi 15,8 seviyesinde ölçüldü.

Kaynak: AA
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