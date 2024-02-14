Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Avrupa borsaları haftanın üçüncü işlem gününü yükselişle kapattı.
Çoğu sektörde yükseliş görülürken, madencilik şirketlerinin hisseleri yüzde 0,5 değer kaybetti.
Alman gıda sipariş şirketi Delivery Hero'nun hisseleri, şirketin organik nakit akışının, vadesi yaklaşan borçlarını fazlasıyla karşılayabileceğini açıklamasının ardından yüzde 11'in üzerinde artış kaydetti.
Alman çelik üreticisi Thyssenkrupp hisseleri, Alman mühendislik ve çelik grubunun, çelik bölümündeki zayıflayan talebi ve fiyatları gerekçe göstererek yıllık satışlarını ve net kar tahminlerini düşürmesinin ardından yüzde 8'den fazla düşüş gösterdi.
Alman seyahat ve turizm şirketi TUI, Londra Borsası'nda işlem gören hisselerinin, 24 Haziran tarihinden itibaren Frankfurt'taki MDAX'a taşınarak işlem görmesi kararını aldığını duyurdu.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,50 artarak 485,24 puana yükseldi.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,38'lik artışla 16.945,48 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,68 değer kazanarak 7.677,35 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,63 artarak 31.329,38 puana çıktı.
İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,75'lik yükselişle 7.568,40 puandan kapandı.
Avro/dolar paritesi, TSİ 20.16 itibarıyla yüzde 0,18'lik artışla 1,073 seviyesinde bulunuyor.
İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta yıllık bazda yüzde 4 arttı ve aralıktaki seviyesine göre değişiklik göstermedi.
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.
Buna göre, ocakta yıllık enflasyon yüzde 4 oldu. Ülkede yıllık enflasyon geçen yıl aralıkta da yüzde 4 olmuştu.
Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise ocakta yıllık bazda yüzde 5,1 olarak gerçekleşti. Çekirdek enflasyon aralıkta yüzde 5,2 seviyesindeydi.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin 2023 yılı son çeyrek GSYH'sine ilişkin öncü verileri güncelledi.
Verilere göre, 20 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2023'ün dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla değişmedi.
Avro Bölgesi'nde GSYH, yılın son çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,1 arttı.
Böylece, açıklanan son veriler, ocak ayındaki öncü verilerle aynı seviyeyi korudu.
Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, geçen yılın aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,6 arttı.
Avrupa İstatistik Ofisi, AB ve Avro Bölgesi'nin aralık ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.
Buna göre, AB ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, geçen yıl aralık ayında kasıma göre yüzde 2,6, önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,2 yükseldi.
Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi sanayi üretiminin aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 4,1 düşeceği yönündeydi. Verilerin, beklentilerin çok üzerinde gerçekleşmesi dikkati çekti.
Son Dakika › Ekonomi › Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 yıl aranın ardından Mısır'a resmi ziyarette bulunması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Birçok uluslararası basın kuruluşu, Erdoğan'ın ziyaretini Gazze konusu üzerinden görürken Yunan basını ise Doğu Akdeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) meselesi üzerinden haber yaptı. Komşu basınında Türkiye'nin, Mısır ile "drone diplomasisi" yürüttüğü ve Doğu Akdeniz'de Mısır ile Yunanistan arasında kurulan ortaklığın "yok olma" tehlikesiyle karşı karşıya olduğu yazıldı.
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki polis noktasına düzenlenen terör saldırısına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Öldürülen teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un adliyeye silahla girdikten sonra içeride eylem için hazır bekleyen Elif Ersoy, Diyar Ersoy, Necla Birkoç ve Ercan Güneş'in yardımıyla bazı görevlileri rehin alacağı ve manifesto okuyacakları ortaya çıktı. Taleplerinin kabul görmemesi durumunda ise rehin aldıkları kamu görevlilerine sözde cezalandırma eylemi yapacakları öğrenildi.
TİP, Ankara'nın Çankaya ilçesi adayı olarak gazeteci İrfan Değirmenci'yi belirledi. TİP'ten yapılan açıklamada "Yıllarca her türlü rantı, talanı, yolsuzluğu konuşup gündeme taşıdı; şimdi Çankaya'da eşitlikten, özgürlükten, değişimden yana bir belediyeciliği konuşacak! Çankaya Belediye Başkan Adayımız İrfan Değirmenci!" ifadelerine yer verildi.
Ocak ayında toplam hava yolu yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8.3 artarak 14.76 milyon kişiye ulaştı. İç hatlarda 7.06 milyon, dış hatlarda ise 7.7 milyon yolcu trafiği gerçekleşti.
Erzincan'da 9 işçinin göçük altında kaldığı maden kazası sonrası İBB adayı Murat Kurum'un bakan olduğu 2019 yılında maden kapasitesinin artırılmasının onaylanması gündeme getirildi. Başta CHP olmak üzere muhalif kesimin iddialarına Kurum yanıt verdi. Kurum, ''Biz, kanunda öngörülen bütün cezai süreçleri kararlılıkla uyguladık. İşletmenin, tüm tedbirleri aldığı bilirkişi raporlarıyla tespit edilince faaliyetine tekrar başladı. Hangi vicdanla bu konuyu İstanbul seçimlerine getirdiniz'' dedi.
Bursa'da Nilüfer Çayı'nın bir kolu olup, bahçe ve bostanlar arasından geçerek Marmara Denizi'ne akan Demirtaş Deresi, bırakılan kimyasal atıklar nedeniyle turuncuya boyandı. İnceleme sonunda, dereye kimyasal atık bıraktığı belirlenen fabrikanın faaliyetleri durduruldu.
TBMM'de Erzincan'daki maden kazasıyla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aradan sonra Mısır'a resmi ziyarette bulundu. Mısır ve Türkiye arasında imzalanan anlaşmalar sonrası iki lider açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Gazze halkının topraklarından sürgün ettirilmesi yönünde girişimler bizim için yok hükmündedir.'' ifadelerini kullanırken Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ise ''Mısır ve Türkiye el ele vererek Gazze konusunda da çok iyi sonuçlar elde edebilecek.'' dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?