Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Ekonomi

Avrupa borsaları haftanın üçüncü işlem gününü yükselişle kapattı.

Çoğu sektörde yükseliş görülürken, madencilik şirketlerinin hisseleri yüzde 0,5 değer kaybetti.

Alman gıda sipariş şirketi Delivery Hero'nun hisseleri, şirketin organik nakit akışının, vadesi yaklaşan borçlarını fazlasıyla karşılayabileceğini açıklamasının ardından yüzde 11'in üzerinde artış kaydetti.

Alman çelik üreticisi Thyssenkrupp hisseleri, Alman mühendislik ve çelik grubunun, çelik bölümündeki zayıflayan talebi ve fiyatları gerekçe göstererek yıllık satışlarını ve net kar tahminlerini düşürmesinin ardından yüzde 8'den fazla düşüş gösterdi.

Alman seyahat ve turizm şirketi TUI, Londra Borsası'nda işlem gören hisselerinin, 24 Haziran tarihinden itibaren Frankfurt'taki MDAX'a taşınarak işlem görmesi kararını aldığını duyurdu.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,50 artarak 485,24 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,38'lik artışla 16.945,48 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,68 değer kazanarak 7.677,35 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,63 artarak 31.329,38 puana çıktı.

İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,75'lik yükselişle 7.568,40 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.16 itibarıyla yüzde 0,18'lik artışla 1,073 seviyesinde bulunuyor.

İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta yıllık bazda yüzde 4 arttı ve aralıktaki seviyesine göre değişiklik göstermedi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, ocakta yıllık enflasyon yüzde 4 oldu. Ülkede yıllık enflasyon geçen yıl aralıkta da yüzde 4 olmuştu.

Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise ocakta yıllık bazda yüzde 5,1 olarak gerçekleşti. Çekirdek enflasyon aralıkta yüzde 5,2 seviyesindeydi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin 2023 yılı son çeyrek GSYH'sine ilişkin öncü verileri güncelledi.

Verilere göre, 20 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2023'ün dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla değişmedi.

Avro Bölgesi'nde GSYH, yılın son çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,1 arttı.

Böylece, açıklanan son veriler, ocak ayındaki öncü verilerle aynı seviyeyi korudu.

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, geçen yılın aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,6 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi, AB ve Avro Bölgesi'nin aralık ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, AB ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, geçen yıl aralık ayında kasıma göre yüzde 2,6, önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,2 yükseldi.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi sanayi üretiminin aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 4,1 düşeceği yönündeydi. Verilerin, beklentilerin çok üzerinde gerçekleşmesi dikkati çekti.