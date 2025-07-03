Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Avrupa borsaları, ABD'de tarım dışı istihdamın haziranda beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından haftanın dördüncü işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,47 artışla 543,76,63 puana çıktı. Banka hisseleri ortalama yüzde 1,12 ve teknoloji şirketlerinin hisseleri de ortalama yüzde 1,17 değer kazandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55 artarak 8.823,2, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,61 değer kazanarak 23.934,13 puana ulaştı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 yükselerek 7.754,55 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,40 artışla 39.943,15 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise Avro Bölgesi'nin ortak para biriminin ABD işgücü piyasası verileri ardından baskı altında kalmasıyla TSİ 19.40 itibarıyla yüzde 0,44 düşüşle 1,175 işlem görüyor.

ABD'de istihdam ve faiz artırımı

Avrupa piyasaları, ABD'de tarım dışı istihdamın haziranda 147 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşmesini ve ülkede işsizlik oranının yüzde 4,2'den 4,1'e inmesini olumlu karşıladı.

Piyasa beklentilerini geride bırakan tarım dışı istihdamın 106 bin kişi artacağı öngörülüyordu. Mayısta ise 139 bin yeni istihdam oluşturulmuştu.

İstihdam verileri, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecekteki faiz oranı patikasını daha iyi değerlendirmelerine yardımcı oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir Fed'e faiz oranlarını önemli ölçüde düşürme çağrısı yaparken, analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'in "Hiçbir koşul altında ABD Başkanı'nın hızlı faiz indirimi baskısına boyun eğdiği izlenimi oluşturmak istemediğini" belirtti. Trump, Powell'ın faiz oranlarını düşürmesini ve istifa etmesini talep ediyor.

Analistler, ABD'nin para politikasına ek olarak, ülkenin ticaret politikasının yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, yatırımcıların ABD Başkanı Trump'ın belirlediği ve Avrupa Birliği (AB) ile diğer ülkelerin gümrük vergilerini düşürmek üzere ABD ile bir anlaşmaya varması gereken 9 Temmuz öncesi daha fazla anlaşma yapılmasını beklediklerini ifade etti.