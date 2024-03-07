Avrupa Borsaları Yükselişle Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Yükselişle Tamamlandı

Avrupa borsaları işlem gününü yükselişle tamamladı. Stoxx Europe 600 endeksi 503,16 puana çıkarken, FTSE 100, DAX 30, CAC 40 ve FTSE MIB 30 endeksleri de değer kazandı. Avro/dolar paritesi ise 1,094 seviyesinden işlem gördü. ECB faiz kararı ve Christine Lagarde'ın konuşması piyasaların odak noktası oldu. Moody's ise Almanya bankacılık sektörünün görünümünü negatife çevirdi.

07.03.2024 20:43
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Avrupa borsaları işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,99 artışla 503,16 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 artarak 7.692,46, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,71 değer kazanarak 17.842,85, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,77 yükselerek 8.016,22 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,16 artışla 33.418,68 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.19 itibarıyla yüzde 0,37 değer kazanarak 1,094 seviyesinden işlem gördü.

Böylece, Stoxx Europe 600 ilk defa 500 puanın üzerine çıkmış oldu.

Avrupa piyasaları, Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yaptığı konuşmaya odaklandı.

ECB, yılın ilk toplantısında 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.

Lagarde, ECB'nin enflasyonu yüzde 2 hedefine doğru düşürme konusunda kaydettiği ilerlemenin yeterli derecede güvence sunmadığını belirtti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ekonomik duraklama nedeniyle Almanya bankacılık sektörünün görünümünü durağandan negatife çevirdi.

Kaynak: AA

Christine Lagarde, Almanya, Borsa, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Yükselişle Tamamlandı - Son Dakika

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