Avrupa borsaları işlem gününü yükselişle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,99 artışla 503,16 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 artarak 7.692,46, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,71 değer kazanarak 17.842,85, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,77 yükselerek 8.016,22 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,16 artışla 33.418,68 puan oldu.
Avro/dolar paritesi TSİ 20.19 itibarıyla yüzde 0,37 değer kazanarak 1,094 seviyesinden işlem gördü.
Böylece, Stoxx Europe 600 ilk defa 500 puanın üzerine çıkmış oldu.
Avrupa piyasaları, Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yaptığı konuşmaya odaklandı.
ECB, yılın ilk toplantısında 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.
Lagarde, ECB'nin enflasyonu yüzde 2 hedefine doğru düşürme konusunda kaydettiği ilerlemenin yeterli derecede güvence sunmadığını belirtti.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ekonomik duraklama nedeniyle Almanya bankacılık sektörünün görünümünü durağandan negatife çevirdi.
Son Dakika › Ekonomi › Avrupa Borsaları Yükselişle Tamamlandı - Son Dakika
AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa'nın pilot il seçildiğini ve evini yenilemek isteyen Manisalıların 0,69 faizle 180 aya kadar vadeli kredi kullanabileceklerini söyledi.
Muş İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) çalışanlarına trafik eğitimi verdi. Eğitimde, trafik kuralları, kazalardan kaçınma ve kaza sonrası yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı. VEDAŞ Muş İl Müdürü, çalışanların sürekli trafikte olduğunu ve kazaların önlenmesi için eğitimin önemine vurgu yaptı.
Yalova Valisi Hülya Kaya, Yalova'da turizmin geliştirilmesi ve tanıtılması için yapılan çalışmaları anlattı. Yalova'nın turizm destinasyonu olarak dünya çapında tanınması hedefleniyor.
Samsun Ticaret İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Kooperatif Bilgi Sistemi (KOOP-BİS) ve 1163 sayılı Kanun'da yapılan değişiklikler hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantıya, il müdürlüğü personeli, kooperatif yöneticileri ve uzmanlar katıldı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 309,6 puan artarak 9.054,18 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 8.797,54, en yüksek 9.054,18 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,54 artışla 9.054,18 puandan tamamladı. Altının ons fiyatı 2.152 dolar olarak belirlendi. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 81,9 dolardan işlem görüyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?