Avrupa Borsaları Yükselişte

Ekonomi

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,09 değer kazanarak 510,9 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,83 artarak 8.177,15 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 yükselişle 7.409,11 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,93 artışla 19.254,97 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,15 değer kazanarak 34.676,17 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 21.12 itibarıyla yüzde 0,41 düşüşle 1,084 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda 5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimlerine yönelik siyasi belirsizliklerin etkileri izlenirken, yatırımcıların odağında ABD'deki istihdam verileri yer aldı. ABD'de tarım dışı istihdam ekimde 12 bin kişi ile beklentilerin altında artarken, işsizlik değişmeyerek yüzde 4,1 oldu.

Avrupa tarafında ise bu hafta açıklanan enflasyon ve işsizlik verileri takip edildi.

Dün bölgede açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde yıllık bazda yüzde 2 ile beklentilerin üzerinde arttı. Beklenti, yıllık enflasyonun ekimde yüzde 1,9 olacağı yönündeydi.

Beklentilerin üzerinde artan TÜFE sonrasında ekonomistler, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) aralıktaki toplantısında 50 baz puanlık büyük çaplı bir faiz indirimine gitme olasılığının zayıfladığına işaret etti.

Bölgede işsizlik ise eylülde yüzde 6,3 ile değişiklik göstermedi.

ECB Başkanı Christine Lagarde, enflasyonda kalıcı yüzde 2 hedefine ilişkin, "Büyük bir şok olmadığı sürece bu, 2025 yılı içerisinde gerçekleşecektir." değerlendirmesinde bulundu.