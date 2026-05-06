Avrupa Borsaları Yükselişte

06.05.2026 19:51
Orta Doğu'daki barış umutlarıyla Avrupa borsaları üçüncü işlem gününü artışla kapattı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 2,22 artışla 623,25 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,15 artarak 10.438,66, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,12 değer kazanarak 24.918,69, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,94 yükselerek 8.299,42 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,35 artışla 49.696,75 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.18 itibarıyla yüzde 0,49 yükselişle 1,175 oldu.

Avrupa piyasaları, ABD ile İran arasında bir anlaşmaya varılabileceğine dair beklentileri olumlu karşıladı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün, İran ile nihai bir anlaşmaya varılması yönünde ilerleme kaydedildiğini ve Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini bildirdi.

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), martta aylık bazda yüzde 3,4, yıllık bazda yüzde 2,1 arttı.

Avro Bölgesi'nde nisanda hizmet Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 47,6 puanla son 62 ayın en düşük seviyesine geriledi. Martta 50,7 olan Avro Bölgesi bileşik PMI da nisanda 48,8'e düştü. Böylece Avro Bölgesi'nde bileşik PMI son 17 ayın en alt seviyesine indi.

Kaynak: AA

