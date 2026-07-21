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Avrupa Borsaları Yükselişte

21.07.2026 20:10
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Avrupa borsaları, teknoloji ve savunma hisselerindeki artışla günü yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları teknoloji ve savunma hisselerindeki artışın etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,56 artışla 643,19 puana çıktı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,81 değer kazanarak 52.285,09 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,58 artışla 10.585,91 puana yükseldi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 artışla 8.363,14 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,66 yükselerek 25.011,35 puan oldu.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.46 itibarıyla yüzde 0,04 düşüşle 1,141 seviyesinden işlem gördü.

ABD ve İran arasındaki gerilim piyasaların odağında yer almaya devam ederken, teknoloji ve savunma hisselerindeki yükselişin genele yayılmasıyla Avrupa borsalarında pozitif seyir hakim oldu.

Savunma hisselerindeki artış özellikle İngiltere'de dikkati çekti. Keir Starmer'ın başbakanlık görevinden istifa etmesinin ardından İngiltere İşçi Partisi liderliğine seçilen Andy Burnham, ülkenin yeni başbakanı oldu.

Starmer döneminde askeri harcamaların yetersiz olduğu gerekçesiyle Savunma Bakanlığından istifa eden John Healey, Burnham'ın kurduğu kabinede Maliye Bakanlığı görevine getirildi. Healey'nin Maliye Bakanı olarak savunma bütçesini artırabileceğine ilişkin beklentiler, savunma hisselerinde değer kazancını beraberinde getirdi.

Burnham'ın hükümetin borçlanma ve harcama kurallarına uyarken "her türlü esnekliği" arayacağını söylemesinin ardından İngiltere'de tahvil piyasasında satış baskısı arttı. Pay senedi piyasaları da negatif ayrıştı.

İngiltere'de bugün açıklanan verilere göre, işsizlik mart-mayıs döneminde yüzde 4,9 oldu. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 artarken, şubat-nisan dönemini kapsayan 3 aya göre değişiklik göstermedi.

Almanya merkezli Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin temmuz ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ülkede kurumsal yatırımcı ve analistlerin ekonomiye güveni temmuzda güçlü artış gösterdi. Haziranda 10,5 puan olan endeks, 15,8 puan yükselerek temmuzda 26,3 puana yükseldi.

Finansal piyasa uzmanlarının Avro Bölgesi'ne yönelik ekonomik güvenini yansıtan endeks de temmuzda önceki ayki değerini 13,9 puan aşarak 23,4 puana çıktı. Bölgedeki mevcut ekonomik duruma yönelik değerlendirme 5,7 puan iyileşerek eksi 37,7 puana yükseldi.

Piyasaların odağında Avrupa Merkez Bankasının perşembe günü açıklayacağı para politikası kararı piyasaların odağında yer almaya devam ediyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Politika, Ekonomi, Savunma, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Yükselişte - Son Dakika

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