Avrupa Borsalarında Karışık Seyir

23.02.2026 12:24
ABD'de ticaret belirsizlikleri ve jeopolitik riskler Avrupa borsalarını etkilemeye devam ediyor.

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününde ABD'de bazı tarifelerin Yüksek Mahkemece yasaya aykırı bulunmasının oluşturduğu ticaret belirsizliği ile ABD-İran hattında artabilecek jeopolitik risklerin etkisiyle karışık seyrediyor.

Avrupa piyasalarında saat 11.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 düşüşle 629,1 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 azalışla 10.666 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 25.133 puanda Fransa'da CAC 40 yüzde 0,6 azalışla 8.380 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 artışla 46.661, puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 18.278 puanda bulunuyor.

ABD'deki Yüksek Mahkemenin ABD Başkanı Donald Trump'ın devreye aldığı "acil durum" tarifelerini yasaya aykırı bulmasının ardından Trump'tan gelen yeni bir tarife hamlesi belirsizlikleri artırdı.

1974 Ticaret Yasası uyarınca tüm ülkelere yüzde 10 küresel gümrük vergisi getirilmesine ilişkin kararı imzalayan Trump, daha sonra bu oranı yüzde 15'e çıkaracağını açıkladı.

Trump yönetimi ile Yüksek Mahkeme arasında birbirini takip eden zıt adımların atılabileceğine yönelik endişeler, ticaret politikalarına ilişkin öngörülebilirliği azaltarak ABD varlıklarına yönelik risk algısının yükselmesine neden oldu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD Yüksek Mahkemesinin tariflere ilişkin kararı ve ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin diğer ülkelerden ithal ettiği ürünlere önce yüzde 10 ardından da yüzde 15 oranında küresel tarife uygulayacağını duyurması sonrası açıklama yaptı.

AB'nin, ABD'den, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası hakkındaki son Yüksek Mahkeme kararı sonrasında atmayı planladığı adımlar konusunda tam bir açıklık talep ettiğine işaret edilen açıklamada, mevcut durumun, her iki tarafın da üzerinde anlaştığı ve AB-ABD Ortak Bildirisi'nde belirtilen "adil, dengeli ve karşılıklı yarar sağlayan" transatlantik ticaret ve yatırımı sağlamaya elverişli olmadığı bildirildi.

Açıklamada, AB şirketleri ve ihracatçılarının adil muamele, öngörülebilirlik ve hukuki güvenceye sahip olmasının önemine dikkat çekilerek, "Anlaşma anlaşmadır. ABD'nin en büyük ticaret ortağı olan AB, kendi taahhütlerine sadık kaldığı gibi ABD'nin de ortak bildiride belirtilen taahhütlerini yerine getirmesini beklemektedir." ifadesi kullanıldı.

Analistler, tarifelerde belirsizliklerin artmasının piyasa için iyi bir haber olmadığını vurgulayarak, söz konusu gelişmelere ek jeopolitik risklerin artabileceğine yönelik kaygıların da fiyatlamaları zorlaştırdığına dikkati çekti.

Öte yandan ABD ile İran arasındaki gelişmeler yatırımcıların odağında bulunuyor. Analistler, iki ülke heyetlerinin bu hafta yeniden bir araya gelmesinin beklendiğini aktararak, görüşmelerden somut sonuç çıkmaması halinde piyasalarda yüksek seyreden risk algısının artabileceğini kaydetti.

Analistler, günün geri kalanında bölgede jeopolitik ve siyasi gelişmelerin izleneceğini belirterek, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, fabrika siparişleri ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması başta olmak üzere yoğun gündemin takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

