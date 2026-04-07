Avrupa Borsalarında Karışık Seyir

07.04.2026 10:46
Orta Doğu'daki gerilimler ve çatışma riski, Avrupa borsalarını etkiliyor. İyimserlik sınırlı.

Avrupa borsaları, Orta Doğu'da ateşkes sağlanabileceğine dair iyimserliğe rağmen çatışmaların yeniden şiddetlenebileceğine ilişkin risklerin devam etmesiyle karışık seyrediyor.

Avrupa borsalarında geçen haftanın son işlem gününde Kutsal Cuma ve dün Paskalya tatili nedeniyle işlem gerçekleşmedi. Bölge piyasaları Orta Doğu'daki çatışmalara yönelik haber akışını yakından takip ediyor.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası artan jeopolitik gerilimler yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Müzakerelerin başarılı olabileceği ve saldırıların sona erebileceğine yönelik iyimserlik azalan risk iştahının canlanmasında etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Paskalya töreninde yaptığı açıklamada, İran'daki petrolü elde tutmak istediğini ancak Amerikan halkının eve dönülmesini talep ettiğini söyledi.

Basın toplantısında İran'a yönelik sert mesajlarını sürdüren Trump, "Onlarla görüşüyoruz. Yarın, ABD doğu saati ile akşam saat sekize kadar süreleri var ama görüşmeler devam ediyor. Sanırım iyi gidiyor ama sonucu göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bölge endekslerinde jeopolitik gerilimlerin bitmesine yönelik somut gelişmelerin yaşanmaması yükselişlerin sınırlı kalmasına neden olurken çatışmaların tekrar şiddetlenebileceği endişesi bazı yatırımcıların "bekle-gör" tutumu sergilemesinde etkili oluyor.

Avrupa piyasalarında saat 10.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 yükselişle 596,9 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyirle 10.434 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 23.149 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 artışla 45.781 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 primle 8.000 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 kazançla 17.612 puanda bulunuyor.

Macron, Katar Emiri Şeyh Temim'le görüştü

Bölgedeki liderlerin Orta Doğu'daki gerilime ilişkin diplomatik görüşmeleri yakından takip edilirken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani telefonda görüştü.

Görüşmede son dönemde yaşanan gelişmelerin bölgesel ve uluslararası istikrar üzerindeki etkilerini değerlendiren iki lider, artan tansiyonun küresel enerji arzına yansımaları ile enerji akışının sürekliliğini ele aldı.

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un enerji piyasalarında istikrarın korunması için uluslararası çabaların artırılması gerektiğini belirttiği ve bölgede tansiyonun düşürülmesine yönelik çabaların değerlendirildiği kaydedildi.

İtalya'da yakıt temininde kısıtlamaya gidilen havalimanlarının sayısı 6'ya çıktı

Öte yandan, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan ve İran'ın misillemeleriyle gelişen Orta Doğu'daki savaşın tetiklediği enerji krizinin etkileri, İtalya'da havacılık sektöründe her geçen gün artıyor.

Ülke genelinde yakıt temininde kısıtlamaya gidilen havalimanlarının sayısı dün itibarıyla 6'ya çıktı.

Analistler, günün geri kalanında Avrupa genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

