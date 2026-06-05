Avrupa Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
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Avrupa Borsalarında Karışık Seyir

05.06.2026 10:51
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Jeopolitik riskler ve teknoloji hisselerindeki satış baskısı Avrupa borsalarını etkiliyor.

Avrupa borsaları, jeopolitik risklerin devam etmesi ve teknoloji hisselerindeki satış baskısının etkisiyle karışık seyrediyor.

Jeopolitik riskler ve teknoloji sektörüne ilişkin gelişmeler küresel piyasaların yönünü etkiliyor. Yatırımcıların piyasaları rekor seviyelere taşıyan yapay zeka hisselerine olan ilgisinin düşmesi piyasalarda teknoloji sektöründen kaynaklı iyimserliğin azalmasına neden oldu.

ABD'li çip üreticisi Broadcom'un gelir tahminin ve çip satışlarına ilişkin sunduğu görünümün beklentilerin altında kalması da teknoloji hisselerindeki sert yükselişleri durdurdu.

Jeopolitik gerilimlerin tırmanmasına karşın Orta Doğu'da ABD ile İran arasında anlaşmanın sağlanacağına yönelik beklentilerin devam etmesi piyasalardaki teknoloji kaynaklı satış baskısını dengeledi.

Enflasyon Avrupa ekonomisinin en önde gelen sıkıntıları arasında olmaya devam ederken, analistler Avro Bölgesi'nde savaştan kaynaklı maliyet baskısıyla enflasyonist baskıların devam ettiğini, fabrikaların artan maliyetleri müşterilere yansıtmak zorunda kaldığını, bunun da Bölgede birkaç ayda enflasyonu yukarı yönlü etkileyebileceğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek haftaki faiz kararı toplantısında mevduat faizinde artırım yapmasının beklendiğini söyleyen analistler, ancak şu anki jeopolitik ortamda bir haftanın uzun bir süre olduğunu ve anlık gelişmelerin Bankanın politikasını etkileyebileceğini ifade etti.

Öte yandan, İngiltere'deki siyasi belirsizlik ülke gündeminde yer almaya devam ederken, ülkede savaştan dolayı artan enerji maliyetleri ve yüksek faiz oranlarından kaynaklı olarak inşaat sektörüne ilişkin riskler öne çıkıyor.

Bu gelişmelerle, Avrupa piyasalarında saat 10.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalışla 623 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 10.341 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 24.886 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 50.137 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 8.253 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 18.333 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Borsa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika

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