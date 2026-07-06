Avrupa Borsalarında Karışık Seyir

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,35 azalarak 650,5 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 düşerek 10.651,77 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,33 değer kaybederek 8.479,87 puana indi.
Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,15 yükselerek 25.817,89 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,27 değer kazanarak 52.959,14 puana çıktı.
Avro/dolar paritesi, TSİ 19.17 itibarıyla yüzde 0,07 düşüşle 1,143 seviyesinden işlem gördü.
Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni temmuzda yükseldi.
Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 5,9 arttı.
Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ise mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 1,6 yükseldi.???????
Almanya'da fabrika siparişleri, büyük ölçekli savunma ve ulaşım sektörü siparişlerinin etkisiyle mayısta aylık bazda yüzde 1,9 artış gösterdi.
İngiltere'de araç satışlarında haziranda yüzde 11,4'lük artışla Kovid-19 salgınından bu yana en iyi haziran ayı performansı gerçekleşti.???????
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