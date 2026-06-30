Avrupa Borsalarında Yükseliş - Son Dakika
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Avrupa Borsalarında Yükseliş

Avrupa Borsalarında Yükseliş
30.06.2026 19:46
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Avrupa borsaları, ABD-Iran görüşmeleri sonrası pozitif hava ile yükseldi. Fransa hariç tüm endeksler arttı.

Avrupa borsalarında bugün ABD ve İran'ın Katar'ın başkenti Doha'da görüşmelere devam edeceğine yönelik pozitif haber akışıyla Fransa hariç yükselişle kapandı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,88 artışla 641,73 puan oldu. Teknoloji ve çip şirketlerinin hisseleri kazançlara liderlik etti.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 değer kazanarak 10.497,12 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,01 artarak 51.682,43 puana ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,5 yükselerek 24.995,81 puana çıktı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,55 düşüşle 8.384,87 puana geriledi.

ABD ve İran'ın saldırıları durdurma ve müzakerelere yeniden başlama konusunda anlaşmaya varması sonrası ABD Başkanı Donald Trump İran'ın toplantı talebinde bulunduğunu ve toplantının bugün Doha'da yapılacağını açıkladı. Müzakerelerin devam etmesi piyasalara pozitif yansıdı.

Makroekonomi tarafında Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) açıkladığı verilere göre, ithalat fiyatları mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 yükseldi. Yıllık bazdaki yüzde 6,8'lik artış ise Rusya-Ukrayna Savaşı etkilerinin sürdüğü Aralık 2022'deki yüzde 9,6'lık yükselişten sonraki en keskin artış olarak kayıtlara geçti.

İngiltere'de Başbakan Keir Starmer, savunma bütçesine 15 milyar sterlinlik ek bütçe ayıracaklarını duyurdu.

Kaynak: AA

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