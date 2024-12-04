Avrupa Borsalarında Yükseliş, Fransa Güven Oylamasını Bekliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsalarında Yükseliş, Fransa Güven Oylamasını Bekliyor

Fransa'daki güven oylaması öncesi Avrupa borsaları yükseldi. DAX rekor kırdı, FTSE 100 düştü.

04.12.2024 21:47
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Avrupa borsaları, yatırımcılar Fransa'da ulusal mecliste güven oylamasını beklerken haftanın üçüncü işlem gününü İngiltere'deki FTSE 100 endeksi hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,37 artışla günü 517,45 puandan kapattı.

Stoxx 600 perakende endeksinin günü yüzde 2,21 değer kazanarak kapatması dikkati çekti. Teknoloji şirketlerinin hisseleri de ortalama yüzde 1,74 arttı.

Fransa'da yatırımcılar bir haftadır devam eden siyasi krizle ilgili son gelişmeleri beklerken CAC 40 endeksi yüzde 0,66 artarak 7.303,28 puana yükseldi, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,75 değer kazanarak 34.083,91 puana ulaştı.

Almanya'da ise DAX 40 endeksi yüzde 1,08 yükselişle 20.232,14 puandan kapandı. DAX endeksinin art arda 3 gündür rekor kırması dikkati çekti. Endeks yılın başından bu yana yüzde 21 yükseldi.

DAX 40 endeksin de önemli ağırlığı olan Alman yazılım firması SAP analistlerden gelen olumlu değerlendirmelerin ardından bugün yüzde 3,8 değer kazanması dikkati çekti.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise günü yüzde 0,28 düşerek 8.335,81 seviyesinden tamamladı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.45 itibarıyla yüzde 0,26 artışla 1,054 seviyelerinde seyrediyor.

Avrupa piyasalarının odağında, Fransa'da ulusal mecliste güven oylaması vardı. Fransa'da aşırı sağın desteğini çektiği azınlık hükümetini zorlu güven oylaması bekliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Finans, Fransa, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Yükseliş, Fransa Güven Oylamasını Bekliyor - Son Dakika

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