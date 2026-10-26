Avrupa'da doğal gaz fiyatı arz endişesiyle megavatsaat başına 95,65 avroya çıktı

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Orta Doğu'da tırmanan askeri çatışmaların küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) arzına yönelik endişeleri artırması ve kış öncesinde depolardaki gaz miktarının tarihsel ortalamaların altında kalmasıyla haftaya yükselişle başladı.

Avrupa'da doğal gaz fiyatlandırmasında referans kabul edilen Hollanda merkezli TTF'de kasım vadeli kontratlarda doğal gazın megavatsaat fiyatı cuma gününü 93,85 avrodan tamamladı.

Doğal gazın megavatsaat fiyatı, bugün saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,9 artarak 95,65 avroya yükseldi. Böylece Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyelerinde seyretmeye devam etti.

Orta Doğu'da tırmanan askeri çatışmalar, kış öncesinde küresel doğal gaz arzına ilişkin endişeleri artırıyor. Çatışma öncesinde küresel LNG arzının yaklaşık beşte birini karşılayan Basra Körfezi kaynaklı sevkiyatlar büyük ölçüde aksarken, bölgeden yapılan sevkiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 80 geriledi.

Avrupa'nın gaz depoları tarihsel ortalamaların altında

Avrupa Gaz Altyapısı (GIE) verilerine göre, Avrupa Birliği ülkelerindeki doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 74,6 seviyesinde bulunuyor.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle bazı AB ülkelerinin depolardaki gazı kullanmaya başlaması, kış öncesinde arz güvenliğine ilişkin endişeleri artırıyor.

Depolardaki doluluk oranlarının tarihsel ortalamaların altında seyretmesi, Avrupa'nın olası yeni arz kesintilerine ve ısınma talebindeki artışa karşı hareket alanını daraltırken doğal gaz piyasasını gelecek aylarda fiyat artışlarına karşı daha kırılgan hale getiriyor.