Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 13,5 yükseldi - Son Dakika
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Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 13,5 yükseldi

12.05.2022 10:57
Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 13,5 yükseldi

Avrupa'da dün 94,01 avrodan işlem gören doğal gazın megavatsaat fiyatı, yüzde 13,5 artarak 106,71 avroya çıktı.

Avrupa'da dün 94,01 avrodan işlem gören doğal gazın megavatsaat fiyatı, yüzde 13,5 artarak 106,71 avroya çıktı.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören haziran vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 100 avrodan açıldı.

Fiyatlar, Türkiye saatiyle 10.28'de kapanışa göre yüzde 13,5 artarak megavatsaat başına 106,71 avroya yükseldi.

Doğal gaz fiyatlarındaki artışta, Ukrayna'nın, Sohranovka adlı doğal gaz dağıtım noktasından Rus gazı akışının durdurulduğunu bildirmesi etkili oldu. Ukrayna'nın devlete ait şebeke operatörü, gazın neredeyse üçte birinin Rusya'dan Avrupa'ya taşındığı sınır kompresör istasyonu Novopskov aracılığıyla da gaz taşımacılığını engellediğini duyurdu.

Sohranovka ve Novopskov, Ukrayna'nın Rus işgali altındaki bölgelerinde bulunuyor.

Ayrıca fiyatların yükselişinde Rus enerji şirketi Gazprom'un dün Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilecek doğal gaz miktarının bir önceki güne göre yüzde 25 azaldığını bildirmesi de etkili oldu.

Gazprom, 11 Mayıs'ta Ukrayna üzerinden 72 milyon metreküp doğal gaz sevkiyatı gerçekleştiğini bildirmişti.

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Hollanda, Doğalgaz, Ukrayna, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 13,5 yükseldi - Son Dakika


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