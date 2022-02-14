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Avrupa'da gaz fiyatları Ukrayna krizi nedeniyle yüzde 14 arttı - Son Dakika

Avrupa'da gaz fiyatları Ukrayna krizi nedeniyle yüzde 14 arttı

14.02.2022 10:57
Avrupa'da gaz fiyatları Ukrayna krizi nedeniyle yüzde 14 arttı

Rusya-Ukrayna geriliminin artmasıyla Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatı yüzde 14 artarak 88 avroya çıktı.

Rusya- Ukrayna geriliminin artmasıyla Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatı yüzde 14 artarak 88 avroya çıktı.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı geçen haftayı 77 avro civarında kapatmıştı.

Doğal gaz kontratları, haftanın ilk işlem gününde ise yüzde 14 artarak 88 avroya yükseldi. Fiyatlar geçen yıl bu dönemde 18 avro seviyesindeydi.

AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 90'ını ithal ediyor. Rusya, Avrupa'ya en fazla doğal gaz tedarik eden ülke konumunda bulunuyor.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan dün, ABD yönetiminin Ukrayna'nın bu hafta içinde Rusya tarafından "her an" işgal edilebileceğini belirtmişti. Bu açıklamanın ardından enerji piyasalarında endişe artmıştı.

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Doğalgaz, Ukrayna, Rusya, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa'da gaz fiyatları Ukrayna krizi nedeniyle yüzde 14 arttı - Son Dakika Ekonomi


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