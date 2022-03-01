Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 27 yükseldi - Son Dakika
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Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 27 yükseldi

01.03.2022 20:12
Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 27 yükseldi

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa'da doğal gaz fiyatları bugün yüzde 27 arttı.

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa'da doğal gaz fiyatları bugün yüzde 27 arttı.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı bugün megavatsaat başına 99 avrodan açılmıştı.

Söz konusu doğal gaz kontratlarının fiyatı TSİ 20.00'de 125,5 avroya ulaştı.

Böylece, Avrupa'da doğal gaz kontratları fiyatı gün içinde yüzde 27 yükseldi.

Fiyatlar, Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya'ya karşı uygulanan ekonomik yaptırımlar, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) arzında azalma ve gaz tedarik kesintileri endişeleri nedeniyle tırmandı.

AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.

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Doğalgaz, Hollanda, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 27 yükseldi - Son Dakika


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