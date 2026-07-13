Avrupa'da Rekor Sıcaklar 10 Binden Fazla Ölüm Getirdi - Son Dakika
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Avrupa'da Rekor Sıcaklar 10 Binden Fazla Ölüm Getirdi

13.07.2026 13:24
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Haziran'daki sıcak hava dalgası, Avrupa'da 10,651 fazla ölümle sonuçlandı, çoğunluğu yaşlı bireylerdi.

Avrupa'da haziran ayı sonunda etkili olan rekor sıcak hava dalgası sırasında öngörülenden 10 bin 651 fazla ölüm kayıtlara geçti.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından desteklenen Avrupa ölüm izleme ağı (EuroMOMO), 22-28 Haziran haftasındaki ölüm verilerini yayımladı.

Buna göre, söz konusu dönemde Avrupa ülkelerinde beklenen seviyeden 10 bin 651 fazla ölüm kaydedildi. Bunların 9 binden fazlasını 65 yaş ve üzerindeki kişiler oluşturdu.

Bu dönemde ölüm oranlarındaki hızlı artışın başlıca nedeni aşırı sıcaklar olurken, ölüm sayısını artırabilecek önemli bir salgın yaşanmadı.

Haziran ayının son günlerinden itibaren Avrupa'nın büyük bölümünü etkisi altına alan sıcak hava dalgası, birçok ülkede yaşamı olumsuz etkiledi.

Avrupa'nın birçok bölgesinde haziran ayının son haftasında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 10 dereceye kadar üzerine çıkmıştı.

Batı Avrupa, meteorolojik kayıtların tutulmaya başlandığı tarihten bu yana en sıcak haziran ayını yaşarken, İspanya, Fransa, İtalya, Portekiz, Belçika ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkede sıcaklıklar 40 dereceyi aşmıştı.

Sıcak hava dalgası nedeniyle birçok ülkede yaşam olumsuz etkilenirken, bazı bölgelerde açık hava etkinlikleri iptal edilmiş, okullar geçici olarak kapatılmıştı.

Sağlık otoriteleri yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalar için uyarılar yayımlarken, hastanelerin acil servislerine sıcak çarpması ve sıvı kaybına bağlı başvurular artış göstermişti.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Ekonomi, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa'da Rekor Sıcaklar 10 Binden Fazla Ölüm Getirdi - Son Dakika

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