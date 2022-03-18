Avrupa'da saatlik iş gücü maliyeti son çeyrekte arttı - Son Dakika
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Avrupa'da saatlik iş gücü maliyeti son çeyrekte arttı

18.03.2022 14:06
Avrupa'da saatlik iş gücü maliyeti son çeyrekte arttı

Avrupa Birliği'nde (AB) saatlik iş gücü maliyeti, Kovid-19 salgınının hız kazandığı geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2,3 yükseldi.

Avrupa Birliği'nde (AB) saatlik iş gücü maliyeti, Kovid-19 salgınının hız kazandığı geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2,3 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2021'in dördüncü çeyreğine ilişkin saatlik işçi maliyetleri verilerini açıkladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde saatlik iş gücü maliyetleri, dördüncü çeyrekte önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,9 artış gösterdi.

AB üyesi 27 ülkede ise saatlik iş gücü maliyeti, geçen yılın son çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 2,3 arttı.

Saatlik iş gücü maliyetleri üçüncü çeyrekte AB'de yüzde 2,8, Avro Bölgesi'nde de yüzde 2,3 yükselmişti.

AB ülkeleri arasında son çeyrekte işçi maliyetleri Litvanya'da yüzde 15,3, Bulgaristan'da yüzde 12,1 ve Macaristan'da yüzde 11,3 arttı.

Söz konusu maliyetler Almanya'da yüzde 2,4, Fransa'da yüzde 1,4, İtalya'da yüzde 0,3, İspanya'da yüzde 0,7 yükseldi.

Yunanistan'da ise saatlik iş gücü maliyetleri yüzde 2,8 geriledi.

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Avrupa Birliği, işçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa'da saatlik iş gücü maliyeti son çeyrekte arttı - Son Dakika


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