Avrupa'da Tarım Verimi Düşüyor

Avrupa'da uzun süredir etkili olan aşırı sıcaklıklar ve kuraklık, başta mısır, soya fasulyesi, patates, şeker pancarı ve ayçiçeği olmak üzere yaz mahsullerinde verim beklentilerini düşürdü.

Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (JRC), Avrupa'daki tarımsal ürünlerin gelişimi ve verim tahminlerini içeren ağustos ayı MARS Bülteni'ni yayımladı.

Bültene göre, temmuz başından ağustos ortasına kadar Avrupa üzerinde etkili olan kalıcı yüksek basınç sistemi, bulut ve yağış oluşumunu baskılayarak sıcak havanın sürmesine neden oldu. Tekrarlayan sıcak hava dalgalarıyla su kaybının yağışlarla sağlanan su miktarını aşması, kuraklığı ağustosun ilk yarısında daha da şiddetlendirdi.

Bu dönemde Batı ve Güneybatı Avrupa ile Orta Avrupa'nın güney kesimlerinde günlük ortalama sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 derece, Fransa'nın bazı bölgelerinde ise 6 derece üzerine çıktı.

Sıcaklık ve su açığı, yaz mahsullerinde gelişimi olumsuz etkilerken bitkilerin erken kurumasına yol açtı.

AB genelinde 2026 yılı için hektar başına soya fasulyesi verim tahmini, son 5 yıllık ortalamanın yüzde 14 altına indi.

Hektar başına verimin son 5 yıllık ortalamaya göre silajlık mısırda yüzde 12, dane mısırında ise yüzde 7 altında gerçekleşmesi bekleniyor.

Verimin son 5 yıllık ortalamaya göre patateste yüzde 6, şeker pancarında yüzde 5 ve ayçiçeğinde yüzde 3 düşmesi bekleniyor.

Sıcak ve kurak hava, çayırların verimliliği ile mera imkanlarını da önemli ölçüde azalttı. Bu durum, Avrupa'da hayvan yemi tedarikine ilişkin endişeleri artırdı.

Son 20 yılın en sıcak, 2022'den sonraki en kurak yaz dönemini yaşayan Fransa'da bütün yaz mahsullerine ilişkin verim tahminleri, son 5 yıllık ortalamanın yüzde 7 ila yüzde 30 altına indirildi.