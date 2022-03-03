Avrupa'da ÜFE yüzde 30'dan fazla arttı - Son Dakika
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Avrupa'da ÜFE yüzde 30'dan fazla arttı

03.03.2022 13:54
Avrupa'da ÜFE yüzde 30'dan fazla arttı

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle ocak ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30,6 yükseliş gösterdi.

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle ocak ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30,6 yükseliş gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ocak ayı ÜFE ve işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de ÜFE, ocakta bir önceki aya göre yüzde 4,9, 2021'in ocak ayına kıyasla yüzde 30,3 arttı.

Avro Bölgesi'nde de ÜFE, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 5,2, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 30,6 yükseldi. ÜFE, ocak ayında aylık bazda Romanya'da yüzde 12, Belçika'da yüzde 10,2 ve Slovakya'da yüzde 8,7 arttı.

AB ülkeleri arasında ÜFE, ocakta yıllık bazda en fazla yüzde 60,5 ile İrlanda'da, yüzde 57,3 ile Romanya'da ve yüzde 54 ile Danimarka'da yükseldi.

ÜFE, Almanya'da yüzde 24,9, Fransa'da yüzde 22,2, İspanya'da yüzde 35,7, Belçika'da yüzde 49,2 olarak belirlendi.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinde yıllık bazda üretici fiyatları enerji sektöründe yüzde 82,6, sanayide yüzde 30,3 ve ara mallarında yüzde 20,6 artış gösterdi.

-İşsizlik geriledi

AB'de aralık ayında yüzde 6,3 seviyesinde olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, ocakta yüzde 6,2'ye indi. Avro Bölgesi'nde ise aralıkta yüzde 7 olan işsizlik, ocak ayında yüzde 6,8'e geriledi.

Ülke bazında bakıldığında işsizlik oranı, ocakta Yunanistan'da yüzde 13,3, İspanya'da yüzde 12,7, İtalya'da yüzde 8,8, İsveç'te yüzde 8, Fransa'da yüzde 7 ve Almanya'da yüzde 3,1 oldu.

AB'de işsiz sayısı aralıkta 13 milyon 346 bin olurken, bunun 11 milyon 225 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Ocakta 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 546 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 38 bin olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 14, Avro Bölgesi'nde yüzde 13,9 olarak ölçüldü.

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üretici fiyat endeksi, Avrupa Birliği, İşsizlik, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa'da ÜFE yüzde 30'dan fazla arttı - Son Dakika


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