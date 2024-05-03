Avrupa'da Yabancı Yatırımcılar İçin En Büyük Riskler Düzenleyici Adımlar, Enerji Fiyatları ve Siyasi İstikrarsızlık - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa'da Yabancı Yatırımcılar İçin En Büyük Riskler Düzenleyici Adımlar, Enerji Fiyatları ve Siyasi İstikrarsızlık

Avrupa\'da Yabancı Yatırımcılar İçin En Büyük Riskler Düzenleyici Adımlar, Enerji Fiyatları ve Siyasi İstikrarsızlık

Avrupa'da yabancı yatırımcılar, gelecek üç yıl için en büyük riskler olarak artan düzenleyici adımlar, istikrarsız enerji fiyatları ve güvenliği ile siyasi istikrarsızlığı görmektedir. Denetim ve danışmanlık firması EY'nin raporuna göre, Avrupa'daki düzenleyici çerçevenin işletmelerin büyümesini ve çevikliğini engelleyebileceği endişesiyle yatırımcılar tarafından en çok kaygı duyulan konular arasında karbon düzenlemesi, veri koruma ve yapay zeka yer almaktadır. Ayrıca, enerji fiyatları ve güvenliği de yatırımcıların endişe duyduğu ikinci sırada yer almaktadır. Avrupa'da yaşanan enerji krizi ve Rusya-Ukrayna Savaşı sonucunda enerji fiyatlarının hızla yükselmesi bu endişeleri tetiklemiştir. Raporda üçüncü sırada ise siyasi istikrarsızlık vurgulanmıştır. Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesindeki belirsizlik ve artan sosyal gerilimler, yatırımcılar için önemli bir risk faktörü olarak görülmektedir. Almanya'da ise durgunluk ortamı, yüksek enerji fiyatları ve enerji arz güvenliği endişeleri nedeniyle yatırımlar azalmıştır.

03.05.2024 15:13
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Avrupa'da yabancı yatırımcıların gelecek üç yıl için risk olarak gördüğü durumlar arasında ilk üç sırayı artan düzenleyici adımlar, istikrarsız enerji fiyatları ve güvenliği ile siyasi istikrarsızlık oluşturdu.

Denetim ve danışmanlık firması EY'nin, Avrupa'da yabancı yatırımlara yönelik raporunda piyasadaki risklere yer verildi.

Raporda, "Önümüzdeki üç yıl içinde Avrupa'nın cazibesini etkileyen başlıca riskler nelerdir?" sorusuna verilen yanıtlarda yabancı yatırımcıların gelecek üç yıl için endişeleri arasında ilk üç sırada artan düzenleyici adımlar, istikrarsız enerji fiyatları ve güvenliği ile siyasi istikrarsızlık yer aldı.

Avrupa'nın karbon düzenlemesi, veri koruma ve yapay zekanın güvenli kullanımı gibi konularda attığı düzenleyici adımlara değinilen raporda, "Yatırımcılar, genişleyen düzenleyici çerçevenin Avrupa'daki işletmelerin büyümesini ve çevikliğini engelleyebileceğinden endişe ediyor." ifadesine yer verildi.

Raporda ikinci sırada ise enerji fiyatları ve güvenliği yer aldı. Konuya ilişkin yatırımcıların son iki yılda Avrupa'da yaşanan enerji krizini gündeme getirdiği belirtildi.

Rusya- Ukrayna Savaşı nedeniyle Avrupa ülkeleri Rus gazının ithalatını azaltma kararı almış ve fiyatlar hızla yükselmişti.

Raporun riskler kısmında üçüncü sırada siyasi istikrarsızlık öne çıktı. Bu durumun Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesindeki belirsizlik ve yerel düzeyde artan sosyal gerilimlerle açıklanabileceği kaydedildi.

Raporda, Almanya'da yatırımların, durgunluk ortamı, yüksek enerji fiyatları ve enerji arz güvenliğine yönelik endişeler nedeniyle azaldığı bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA

Almanya, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa'da Yabancı Yatırımcılar İçin En Büyük Riskler Düzenleyici Adımlar, Enerji Fiyatları ve Siyasi İstikrarsızlık - Son Dakika

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