Avrupa iyi uygulama ödülleri yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek iş yerleri açıklandı

Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı'nın (EU-OSHA) 2020-2022 yılları için belirlediği "Sağlıklı İşyerleri Yükü Hafifletir: Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları" kampanyası kapsamında, Avrupa'da Türkiye'yi "FNSS Savunma Sistemleri A.Ş." ve "Kastamonu Entegre San. ve Tic. A.Ş." temsil edecek.

Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı'nın (EU-OSHA) 2020-2022 yılları için belirlediği "Sağlıklı İşyerleri Yükü Hafifletir: Kas- İskelet Sistemi Hastalıkları" kampanyası kapsamında gerçekleştirilen iş sağlığı ve güvenliğine yönelik iyi uygulama ödülleri yarışmasında Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek iki iyi uygulama belirlendi.

Kas-iskelet sistemi hastalıkları ile mücadele konusunda örnek bir yaklaşım ortaya koyacak aynı zamanda geleceğe yönelik iş sağlığı ve güvenliği politikalarının geliştirilmesine yardımcı olacak iyi uygulamaların arandığı yarışmaya Türkiye'den 19 farklı işyeri ile 25 başvuru yapıldı.

Değerlendirme Komisyonu'nun kararıyla "FNSS Savunma Sistemleri A.Ş." tarafından sunulan "Yüksekte Ergonomik Çalışma" ve "Kastamonu Entegre San. ve Tic. A.Ş." tarafından sunulan "Sertleştirici Kimyasal Hazırlamada Kas İskelet Sistemi Hastalıklarının Giderilmesi" başlıklı iyi uygulama örnekleri Avrupa düzeyinde gerçekleşecek yarışmada Türkiye'yi temsil edecek iki iş yeri olarak seçildi. - ANKARA