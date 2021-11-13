Üye Girişi
Avrupa iyi uygulama ödülleri yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek iş yerleri açıklandı - Son Dakika

Avrupa iyi uygulama ödülleri yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek iş yerleri açıklandı

13.11.2021 11:56
Avrupa iyi uygulama ödülleri yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek iş yerleri açıklandı

Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı'nın (EU-OSHA) 2020-2022 yılları için belirlediği "Sağlıklı İşyerleri Yükü Hafifletir: Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları" kampanyası kapsamında, Avrupa'da Türkiye'yi "FNSS Savunma Sistemleri A.Ş." ve "Kastamonu Entegre San. ve Tic. A.Ş." temsil edecek.

Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı'nın (EU-OSHA) 2020-2022 yılları için belirlediği "Sağlıklı İşyerleri Yükü Hafifletir: Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları" kampanyası kapsamında, Avrupa'da Türkiye'yi "FNSS Savunma Sistemleri A.Ş." ve "Kastamonu Entegre San. ve Tic. A.Ş." temsil edecek.

Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı'nın (EU-OSHA) 2020-2022 yılları için belirlediği "Sağlıklı İşyerleri Yükü Hafifletir: Kas- İskelet Sistemi Hastalıkları" kampanyası kapsamında gerçekleştirilen iş sağlığı ve güvenliğine yönelik iyi uygulama ödülleri yarışmasında Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek iki iyi uygulama belirlendi.

Kas-iskelet sistemi hastalıkları ile mücadele konusunda örnek bir yaklaşım ortaya koyacak aynı zamanda geleceğe yönelik iş sağlığı ve güvenliği politikalarının geliştirilmesine yardımcı olacak iyi uygulamaların arandığı yarışmaya Türkiye'den 19 farklı işyeri ile 25 başvuru yapıldı.

Değerlendirme Komisyonu'nun kararıyla "FNSS Savunma Sistemleri A.Ş." tarafından sunulan "Yüksekte Ergonomik Çalışma" ve "Kastamonu Entegre San. ve Tic. A.Ş." tarafından sunulan "Sertleştirici Kimyasal Hazırlamada Kas İskelet Sistemi Hastalıklarının Giderilmesi" başlıklı iyi uygulama örnekleri Avrupa düzeyinde gerçekleşecek yarışmada Türkiye'yi temsil edecek iki iş yeri olarak seçildi. - ANKARA

Kastamonu Entegre, İskelet, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Avrupa iyi uygulama ödülleri yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek iş yerleri açıklandı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır 12:44 Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır Rus bombardıman uçaklarının önü İngiliz jetleri tarafından kesildi 12:22 Rus bombardıman uçaklarının önü İngiliz jetleri tarafından kesildi Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı 12:05 Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla 7 ildeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak 11:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla 7 ildeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Survivor eski yarışmacıları Aleyna Çalışkan ile Batuhan Karacakaya samimi şekilde görüntülendi 10:58 Survivor eski yarışmacıları Aleyna Çalışkan ile Batuhan Karacakaya samimi şekilde görüntülendi İki kadının hayatını kaybettiği feci kazanın en net görüntüleri ortaya çıktı 10:27 İki kadının hayatını kaybettiği feci kazanın en net görüntüleri ortaya çıktı
Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor 10:24 Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış 09:58 Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış

Son Dakika Haberleri
12:45 Ailesi çadır kurduğu esnada ortadan kaybolan kız çocuğundan 4 gündür haber alınamıyor
12:44 Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır
12:42 Uzaylılarla ilgili ABD'den ürküten ima geldi
12:21 Rus bombardıman uçaklarının önü İngiliz jetleri tarafından kesildi
12:21 Sahte döviz basan kalpazanlar suçüstü yakalandı
12:05 Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı
11:21 AK Partili Metin Külünk: CHP ve bileşenleri, Sykes-Picot'a gönüllü olarak "Evet" dedi
11:19 Elon Musk'ın iş görüşmesinde sorduğu soru ortaya çıktı
11:09 Sosyal medya paylaşımı kafa karıştırdı! Demet Akalın hamile mi?
10:52 AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama
Ailesi çadır kurduğu esnada ortadan kaybolan kız çocuğundan 4 gündür haber alınamıyor Ailesi çadır kurduğu esnada ortadan kaybolan kız çocuğundan 4 gündür haber alınamıyor         
12:45
Uzaylılarla ilgili ABD'den ürküten ima geldi Uzaylılarla ilgili ABD'den ürküten ima geldi         
12:42
Sahte döviz basan kalpazanlar suçüstü yakalandı Sahte döviz basan kalpazanlar suçüstü yakalandı         
12:21
Kırıkkale'de kurulacak Roketsan'ın fabrikasıyla 5 bin kişiye iş imkanı sağlanacak Kırıkkale'de kurulacak Roketsan'ın fabrikasıyla 5 bin kişiye iş imkanı sağlanacak         
12:00
Elon Musk'ın iş görüşmesinde sorduğu soru ortaya çıktı Elon Musk'ın iş görüşmesinde sorduğu soru ortaya çıktı         
11:20
AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama         
10:53
Ali Koç istedi, Vitor Pereira sistemi yeniden gözden geçirecek Ali Koç istedi, Vitor Pereira sistemi yeniden gözden geçirecek         
10:26
Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu         
09:59
Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı         
09:35
Yalancı dizisi ekranlara veda ediyor Yalancı dizisi ekranlara veda ediyor         
09:05
SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz         
08:56
Ali Babacan, doların 10 lirayı geçmesinden sonra Erdoğan'ın eski sözlerini gündeme getirdi: Kahroluyorum Ali Babacan, doların 10 lirayı geçmesinden sonra Erdoğan'ın eski sözlerini gündeme getirdi: Kahroluyorum         
23:29
Bakan Elvan'dan gündem olacak akaryakıt fiyatları yorumu: Avrupa'da 1 euro civarında, bizde de 1 euro civarında Bakan Elvan'dan gündem olacak akaryakıt fiyatları yorumu: Avrupa'da 1 euro civarında, bizde de 1 euro civarında         
22:59
Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü         
21:46
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün paylaşımı takım arkadaşlarının yorum yağmuruna tutuldu Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün paylaşımı takım arkadaşlarının yorum yağmuruna tutuldu         
21:02
Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı         
20:28
Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor         
14:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2021 13:02:18. #1.13#
SON DAKİKA: Avrupa iyi uygulama ödülleri yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek iş yerleri açıklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement