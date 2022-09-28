ECB Başkanı Lagarde'dan, enflasyon beklentilerindeki bozulmaya karşı güçlü sinyal vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi

ECB Başkanı Lagarde'dan, enflasyon beklentilerindeki bozulmaya karşı güçlü sinyal vurgusu

28.09.2022 12:06
ECB Başkanı Lagarde'dan, enflasyon beklentilerindeki bozulmaya karşı güçlü sinyal vurgusu

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, daha sıkı para politikasının yan etkisi daha zayıf büyüme olsa bile, enflasyon beklentilerinde çıpanın bozulmasına izin vermeyeceklerine ilişkin güçlü bir sinyal verilmesi gerektiğini bildirdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, daha sıkı para politikasının yan etkisi daha zayıf büyüme olsa bile, enflasyon beklentilerinde çıpanın bozulmasına izin vermeyeceklerine ilişkin güçlü bir sinyal verilmesi gerektiğini bildirdi.

Lagarde, Atlantik Konseyi tarafından Frankfurt'ta düzenlenen bir etkinlikte konuştu.

Lagarde, Avro Bölgesinde aşırı yüksek enflasyonla mücadelede ECB'nin kararlılığını bir kez daha vurgulayarak, daha sıkı para politikasının yan etkisi daha zayıf büyüme olacak olsa bile, yüksek enflasyonu dizginlemek için gelecek birkaç toplantıda faiz oranlarını artırmaya devam etmeleri gerektiğini söyledi

ECB Başkanı Christine Lagarde, "Gelecek birkaç toplantıda faiz oranlarını artırmaya devam etmek için yapmamız gerekeni yapacağız." dedi.

"Enflasyon beklentilerinde çıpanın bozulmasına izin vermeyeceğimize ilişkin güçlü bir sinyal vermemiz gerekiyor" diyen Lagarde, ECB'nin fiyat istikrarını sağlama görevini yerine getirmemesinin ekonomiye çok daha fazla zarar vereceğini ifade etti.

Henüz nötr faiz seviyesinde olunmadığını anlatan Lagarde, ECB'nin faiz artışlarının ilk hedefinin, ekonomik büyümeyi ne teşvik eden ne de yavaşlatan nötr faiz oranına ulaşmak olacağını da belirtti.

Bu arada, ECB, yüzde 2 enflasyon oranıyla Avro Bölgesi'nde orta vadeli istikrarlı fiyatlar hedefliyor. Keskin bir şekilde artan enerji fiyatları ve arz darboğazları aylardır enflasyonu yukarı yönlü baskılıyor.

Avro Bölgesi'nde, ağustosta yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle yüzde 9,1'e çıkarak rekor kırmıştı.

ECB Yönetim Konseyi, 8 Eylül'deki toplantısında bankanın üç temel politika faizini 75 baz puan artırdı. Böylece, banka 1999'da Avrupa ortak para biriminin kullanılmasından bu yana en yüksek faiz artışına gitmiş oldu.

ECB Yönetim Konseyi'nin bir sonraki olağan toplantısı 27 Ekim'de yapılacak.

YORUMLAR
500
ECB Başkanı Lagarde, enflasyonda risklerin yukarı yönlü olduğunu bildirdi ECB Başkanı Lagarde, enflasyonda risklerin yukarı yönlü olduğunu bildirdi
Kaynak: AA

Christine Lagarde, Atlantik Konseyi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ECB Başkanı Lagarde'dan, enflasyon beklentilerindeki bozulmaya karşı güçlü sinyal vurgusu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:27 Altına yatırım yapmak mantıklı mı? Fiyat düşüşlerine uzman isimden yarum geldi!
17:18 CHP'nin başvurusunu inceleyen AYM, Milletvekili Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan kanunun iptal istemini kabul etmedi
17:15 Aldatıldığını öğrenen kadın, ölen eşinin mezarından intikam aldı!
17:10 Panama bandralı gemi arızalandı! İstanbul Boğazı kapatıldı
17:10 Burak Yılmaz'ın birlikte sahaya çıktığı çocukla iletişimi renkli anlar ortaya çıkardı
16:52 Brezilya'da bir çift, cinsiyet öğrenme partisinde yaptıklarıyla büyük tepki çekti! Çevre Bakanlığı soruşturma başlattı
16:49 Tropikal fırtına kasırgaya dönüştü! Bir ülke karanlığa gömülürken ABD'de milyonlarca kişinin tahliyesine karar verildi
16:25 Ümit Karan FK teknik direktörü Özge İnpınar, Türkiye'de kadın futbolunu değerlendirdi
16:15 Berfu Yenenler, göğüslerinin küçük olduğunu ima eden takipçilerine böyle cevap verdi
16:02 "Aldattım, boşandık" diyen Gökhan Çıra, ihanete uğrayan Selin Ciğerci'nin ilk tepkisini anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2022 17:37:57. #1.12#
SON DAKİKA: ECB Başkanı Lagarde'dan, enflasyon beklentilerindeki bozulmaya karşı güçlü sinyal vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement