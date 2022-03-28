Avrupa Merkez Bankası'ndan Polonya ile swap anlaşması - Son Dakika
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Avrupa Merkez Bankası'ndan Polonya ile swap anlaşması

28.03.2022 16:41
Avrupa Merkez Bankası'ndan Polonya ile swap anlaşması

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Polonya Merkez Bankası ile 10 milyar avroluk swap anlaşması yaptı, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve San Marino ile de mevcut anlaşmaları uzattı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Polonya Merkez Bankası ile 10 milyar avroluk swap anlaşması yaptı, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve San Marino ile de mevcut anlaşmaları uzattı.

ECB, Rusya- Ukrayna savaşının ortaya çıkardığı riskler nedeniyle Avro Bölgesi dışındaki bazı ülkelerin merkez bankalarıyla likidite anlaşmalarının uzatıldığını ve yeni bir swap anlaşması yapıldığını açıkladı.

Buna göre, ECB ve Polonya Merkez Bankası, 15 Ocak 2023'e kadar 10 milyar avroluk bir swap hattı kurdu.

ECB, Avro Bölgesi dışındaki Macaristan, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ile San Marino merkez bankalarıyla mevcut geçici swap ve repo hatlarını 15 Ocak 2023'e kadar uzattı.

ECB'den Macaristan Merkez Bankası 4 milyar avro, Arnavutluk Merkez Bankası 400 milyon avro, Kuzey Makedonya Merkez Bankası 400 milyon avro ve San Marino Merkez Bankası da 100 milyon avro borç alabilecek.

ECB, anlaşmalarla söz konusu ülkedeki finansal kurumlara avro likidite sağlamayı amaçlıyor.

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Avrupa Merkez Bankası, Merkez Bankası, Makedonya, Polonya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa Merkez Bankası'ndan Polonya ile swap anlaşması - Son Dakika


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