Avrupa Merkez Bankası üst üste 10. kez faiz artırdı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. 25 baz puanlık faiz artışına giden banka üst üste 10. kez faiz artırmış oldu.

GÜNCEL FAİZ ORANLARI

Karar sonrasımevduat faizini yüzde 4'e, politika faizi yüzde 4,50'ye, gecelik borç verme faizi yüzde 4,75'e çıktı.

EKONOMİSTLER DE FAİZ ARTIŞI BEKLİYORDU

ECB faiz kararına ilişkin tahminler uzmanları ikiye bölerken Bloomberg'in anketine katılan 34 ekonomistten biri sabit kalma öngörüsünde bulundu. 32 ekonomist ise faiz artışı öngörmüştü.

AVRUPA'DA ENFLASYON HEDEFİN ÇOK ÜSTÜNDE

Euro Bölgesi'nde yıllık tüketici enflasyonu ağustosta yüzde 5,3 ile bankanın yüzde 2'lik resmi hedefinin çok üstünde yer almaya devam etmişti. Banka, temmuz ayındaki toplantısında da 25 baz puanlık faiz artışına gitmişti.