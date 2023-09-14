Avrupa Merkez Bankası üst üste 10. kez faiz artırdı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. 25 baz puanlık faiz artışına giden banka üst üste 10. kez faiz artırmış oldu.
Karar sonrasımevduat faizini yüzde 4'e, politika faizi yüzde 4,50'ye, gecelik borç verme faizi yüzde 4,75'e çıktı.
ECB faiz kararına ilişkin tahminler uzmanları ikiye bölerken Bloomberg'in anketine katılan 34 ekonomistten biri sabit kalma öngörüsünde bulundu. 32 ekonomist ise faiz artışı öngörmüştü.
Euro Bölgesi'nde yıllık tüketici enflasyonu ağustosta yüzde 5,3 ile bankanın yüzde 2'lik resmi hedefinin çok üstünde yer almaya devam etmişti. Banka, temmuz ayındaki toplantısında da 25 baz puanlık faiz artışına gitmişti.
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