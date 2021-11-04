TV+'ta spor şöleni kasımda da devam ediyor

Avrupa'nın en önemli futbol liglerindeki derbiler, Kasım ayında TV+'ta futbolseverlerle buluşuyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, sporda en iyilerin buluşma noktası TV+'ta spor şöleni hız kesmeden devam ediyor.

Avrupa'nın en değerli futbol liglerinden İngiltere Premier Ligi ve İtalya Serie A'nın heyecanı TV+'ta futbol severlerle buluşuyor. Premier Lig'de Manchester derbisi mücadelesi 6 Kasım'da TV+'ta yaşanacak. Ronaldo'lu Manchester United, evinde Pep Guardiola'nın Manchester City'sini ağırlayacak.

Televizyon platformu TV+'ta ayrıca Serie A'da sonucu en çok merak edilen derbilerden biri daha futbolseverlerle buluşacak. 7 Kasım'da Milan ile Inter'i karşı karşıya getirecek maç canlı yayınla TV+'ta olacak.

TV+'ta kasım ayı boyunca futbolun yanı sıra NBA heyecanı da ara vermeden devam edecek. Kasım ayı boyunca birbirinden çekişmeli karşılaşmalar TV+'ta basketbolseverlerle buluşacak.

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından biri olarak değerlendirilen Formula 1'in Meksika, Brezilya ve Katar Grand Prix'lerinin heyecanı da TV+'ta yaşanacak.