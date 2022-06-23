Avrupa otomotiv pazarı yüzde 13,4 daraldı - Son Dakika
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Avrupa otomotiv pazarı yüzde 13,4 daraldı

23.06.2022 14:11
Avrupa otomotiv pazarı yüzde 13,4 daraldı

Avrupa otomotiv pazarı Mayıs ayında yüzde 13,4 azaldı.

Avrupa otomotiv pazarı Mayıs ayında yüzde 13,4 azaldı. Toplam 1 milyon 116 bin 25 adet satış gerçekleşti.

Avrupa otomotiv pazarı Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 13,4 azaldı ve toplam 1 milyon 116 bin 25 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılı Mayıs ayında Avrupa otomotiv pazarı 1 milyon 289 bin 213 adet olmuştu. Ocak-Mayıs döneminde ise yüzde 14,2 daralma görüldü.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2022 Mayıs ayı Avrupa otomotiv pazar değerlendirmesini paylaştı. Rapora göre, otomotiv satışları 2022 Ocak-Mayıs döneminde yüzde 14,2 azaldı ve toplam 5 milyon 368 bin 665 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılı aynı döneminde otomotiv pazarı 6 milyon 253 bin 998 adetti. Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6'ncı ülke olarak yer aldı.

Avrupa otomotiv pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde; 2022 yılı Mayıs ayında, geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş yaşanan ülkeler sırasıyla yüzde 31,3 ile Avusturya, yüzde 24,2 ile Portekiz ve yüzde 23,2 ile Litvanya oldu. Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 67,2 ile İzlanda, yüzde 21 ile Bulgaristan ve yüzde 18,9 ile Romanya oldu.

2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 26,5 ile Avusturya, yüzde 23,1 ile Litvanya ve yüzde 22,5 ile İtalya oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 57,3 ile İzlanda, yüzde 24,3 ile Romanya ve yüzde 9,1 ile Bulgaristan oldu.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Otomotiv Distribütörleri Derneği, Togo Cumhuriyeti, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa otomotiv pazarı yüzde 13,4 daraldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avrupa otomotiv pazarı yüzde 13,4 daraldı - Son Dakika
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