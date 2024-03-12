Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde binaların enerji performansını artıracak ve karbon emisyonlarını düşürecek yasayı onayladı.
Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen AP Genel Kurul oturumunda, binalarda enerji performansı kurallarını değiştirecek yasa 370 "Evet", 199 "Hayır" oyla kabul edildi.
Yeni kurallara göre, yapıların enerji tüketimi ve sera gazı emisyonları azaltılacak.
En kötü performansa sahip binaların daha hızlı yenilenmesi sağlanacak.
AB ülkelerinde yeni kamu binalarını 2028 yılı, bütün diğer yeni binaların da 2030 yılı itibarıyla sıfır emisyonlu olması gerekecek.
Konutlarda kullanılan enerjinin 2030 yılına kadar en az yüzde 16, 2035 yılına kadar da en az yüzde 20 oranında azaltılmasını sağlayacak tedbirler alınması şart olacak.
Üye ülkelerin 2030'a kadar en kötü performansa sahip konut dışı yapıların yüzde 16'sını, 2033'e kadar da yüzde 26'sını restore etmesi gerekecek.
Teknik ve ekonomik olarak uygun olan binalara güneş enerji paneli yerleştirilmesi hızlandırılacak.???????
Fosil yakıtlı ısınma sistemleri ve kazanlar aşamalı olarak kullanımdan kaldırılacak. Üye ülkeler, ısıtma ve soğutmada fosil yakıtları 2040 yılına kadar aşamalı olarak ortadan kaldırmak amacıyla tedbirler alacak.
Fosil yakıtlı sistemlere sübvansiyon verilmesi 2025 itibarıyla yasaklanacak.
Tarihi binalar ve tarımsal faaliyetlerde kullanılan yapılar bu kurallardan muaf olacak.
Son Dakika › Ekonomi › Avrupa Parlamentosu, AB ülkelerinde binaların enerji performansını artıracak yasayı onayladı - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İZTO, İTB ve EBSO'nun ev sahipliğinde İzmir'de iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay da toplantıya katıldı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,69 azalışla 9.069,03 puandan tamamladı. Mali, hizmetler, sanayi ve teknoloji endeksleri değer kaybetti. Altının ons fiyatı 2.160 dolar olarak belirlendi. TCMB, doların efektif kurunu alışta 31,9632 lira, satışta 32,0913 lira olarak açıkladı. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 82,3 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,69 değer kaybederek 9.069,03 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 1,93 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,92 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,96 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 4,24 ile madencilik oldu. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda beklentiler dahilinde yüzde 0,4 arttı, yıllık bazda ise yüzde 3,2 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Analistler, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin Fed'in faiz oranını ne zaman düşürmeye başlayacağı konusundaki belirsizliği artırdığını belirtti.
Antalya, Burdur ve Isparta illerinin kalkınma projelerine yönelik çalışmalar yürüten Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) desteğiyle Akdeniz Sınırötesi İş Birliği Programı için proje yazma eğitimi düzenleniyor. Eğitime katılan muhtelif kurumlardan kamu çalışanları projelerini daha etkin bir şekilde geliştirmek ve uygulamak için önemli yöntemleri öğreniyorlar.
DİSK Emekli Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz, emekli aylıklarının yetersiz olduğunu belirterek, emeklilerin yaşam haklarını savundu. Emekliler, düşük maaşlar ve yüksek enflasyon nedeniyle zorluklar yaşadıklarını ifade etti. Açıklamada, emeklilerin insan onuruna yakışır bir yaşam için mücadele edildiği vurgulandı.
Bangladeş'in Bogura kentinde çiftçiler, sebatla yapılan patates ekiminin ardından iyi bir verim elde etti. Bogura, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Sri Lanka gibi ülkelere patates ihraç eden başlıca patates üretim merkezlerinden biridir.
Sizin düşünceleriniz neler ?