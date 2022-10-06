Öte yandan, bazı milletvekilleri Strazburg oturumlarına enerji krizi ve tasarruf için bir süre ara verilmesini istiyor.

Kaynak: AA

Parlamento, Strazburg, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Avrupa Parlamentosu ısıtma sistemini haftanın 3 günü kapatacak - Son Dakika

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