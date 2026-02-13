Avrupa Savunmasında Stratejik Özerklik Vurgusu - Son Dakika
Avrupa Savunmasında Stratejik Özerklik Vurgusu

13.02.2026 13:46
BDI Başkanı Leibinger, Avrupa'nın savunma stratejisini ABD'den bağımsız hale getirmesi gerektiğini belirtti.

Alman Sanayi Federasyonu (BDI) Başkanı Peter Leibinger, Avrupa'nın savunma stratejisini ABD'den bağımsız bir yapıya kavuşturması gerektiğini vurgulayarak, "Avrupa'nın savunması; Washington ile birlikte, Washington olmadan ve gerekirse Washington'a karşı tasarlanmalı ve hazırlanmalıdır." dedi.

62. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında sanayiye yönelik düzenlenen bir etkinlikte konuşan Leibinger, transatlantik ilişkilerdeki belirsizliklere dikkati çekerek Avrupa sanayisi ve güvenliği için stratejik özerklik çağrısında bulundu.

Finlandiya'nın "Topyekün Savunma" modelini örnek gösteren Leibinger, Avrupa'nın Washington'dan bağımsız bir askeri güç inşasının artık bir tercih değil varoluşsal bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Leibinger, transatlantik ortaklığın tarihsel başarısına saygı duyduklarını ancak bu ilişkinin artık Avrupa'nın güvenliği için bir "ikame" olamayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın savunması; Washington ile birlikte, Washington olmadan ve gerekirse Washington'a karşı tasarlanmalı ve hazırlanmalıdır. Stratejik özerklik, kendi sınırlarımızı kendi kaynaklarımızla koruma yeteneğidir. ABD ile ilişkiler bozulsa dahi Avrupa, caydırıcılık kapasitesini tek başına ayakta tutabilmelidir."

Almanya ve Avrupa'nın AR-GE başarısının sanayi üretimine dönüşmemesini sert dille eleştiren Leibinger, 21. yüzyılın güvenlik anahtarının "fikir" değil "hız ve ölçek" olduğunu söyledi.

Leibinger, ABD ile Avrupa arasındaki ilişkilerin önemine olan inancını koruduğunu ve Washington'un bu ortaklığın değerini "yakında yeniden idrak edeceğini" umduğunu belirtti.

Avrupalı müttefiklerin bu beklentiye güvenerek hareket edemeyeceği uyarısında bulunan Leibinger, Avrupa'nın NATO içindeki güvenlik katkısını artırması gerektiğine dikkati çekti.

"Sivil ve askeri üretim birleşmeli"

Gücün, bir devletin kendi sınırlarını savunabilme yeteneğinden geçtiğini belirten Leibinger, Almanya'nın araştırma alanındaki başarısına rağmen bunu endüstriyel güce dönüştürmekte geç kaldığına vurgu yaptı.

BDI Başkanı Leibinger, "Seri üretimle desteklenmeyen inovasyon, stratejik açıdan değersizdir. 21. yüzyılda en iyi fikre sahip olmak yetmiyor, belirleyici olan uygulama hızıdır." dedi.

Almanya'nın yapay zeka, uzay teknolojileri, sensörler, dronlar, mühimmat ve haberleşme sistemleri üretiminde küresel bir lider olması gerektiğini vurgulayan Leibinger, sivil ve askeri üretimin artık birbirinden ayrı düşünülmemesi gerektiğini kaydetti.

Siyasetçilere, savunma ihalelerini hızlandırma ve yatırımları devlet garantileriyle güvence altına alma çağrısında bulunan Leibinger, "Bunu sağlamak, karar vericilerin önündeki en hayati görevdir." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, Politika, Savunma, Ekonomi, Son Dakika

