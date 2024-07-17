Avrupa Sayıştayı, AB'nin 2030 yenilenebilir hidrojen hedeflerinin aşırı iddialı olduğunu bildirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Sayıştayı, AB'nin 2030 yenilenebilir hidrojen hedeflerinin aşırı iddialı olduğunu bildirdi

Avrupa Sayıştayı, AB'nin 2030 yılı yenilenebilir hidrojen üretim ve talep hedeflerinin aşırı iddialı olduğunu bildirdi. Raporda, AB Komisyonunun girişimlerine rağmen Avrupa'daki hidrojen değer zincirinin tamamında sorunlar yaşandığına dikkat çekildi. AB'nin hedeflerinin gerçekçi olması, stratejik tercihlerin rekabet gücünü zedelemeyecek şekilde belirlenmesi ve yeni bağımlılıklara yol açılmaması çağrısında bulunuldu. Raporda, AB'nin yenilenebilir hidrojen sanayi politikasının gerçeklere uygun olması gerektiği vurgulandı.

17.07.2024 11:27
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Avrupa Sayıştayı, Avrupa Birliği'nin (AB) 2030 yılı yenilenebilir hidrojen üretim ve talep hedeflerinin aşırı iddialı olduğunu bildirdi.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB bütçesinin ve fonlarının denetiminden sorumlu Avrupa Sayıştayı, AB'nin yenilenebilir hidrojen politikaları ve hedefleri konusunda hazırladığı raporu yayımladı.

Raporda, AB Komisyonunun girişimlerine rağmen Avrupa'daki hidrojen değer zincirinin tamamında sorunlar yaşandığına dikkat çekildi.

"AB'nin yenilenebilir hidrojen üretimi ve ithalatına ilişkin 2030 hedeflerine ulaşması pek mümkün görünmüyor." ifadesi yer alan raporda, AB'nin hedeflerinin gerçekçi olması, ileriye yönelik stratejik tercihlerin, önemli endüstrilerin rekabet gücünü zedelemeyecek biçimde belirlenmesi ve bu alanda yeni bağımlılıklara yol açılmaması çağrısında bulunuldu.

Raporda, AB yenilenebilir hidrojen sanayi politikasının gerçeklere uygun olması gerektiğine işaret edildi.

AB Komisyonunun, 2030'a kadar yenilenebilir hidrojen üretimi ve ithalatı için onar milyon tonluk aşırı iddialı hedefler belirlediği anımsatılan raporda, "Bu hedefler sağlam bir analize dayanmadan siyasi irade tarafından yönlendirildi." ifadesi kullanıldı.

AB hidrojen endüstrisinin kurulmasının büyük miktarda kamu ve özel sektör yatırımı gerektirdiği belirtilen raporda, Komisyonun, ihtiyaçlar veya mevcut kamu finansmanı konusunda tam bir genel bakışa sahip olmadığı kaydedildi.

Raporda, hidrojen stratejisinin, yenilenebilir hidrojen üretimi ve kullanımına yönelik piyasa teşviklerinin nasıl kullanılacağı, AB finansmanına nasıl öncelik verileceği, değer zincirinin hangi kısımlarına odaklanılacağı gibi alanlarda yeniden belirlenmesi istendi.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Çevre, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Sayıştayı, AB'nin 2030 yenilenebilir hidrojen hedeflerinin aşırı iddialı olduğunu bildirdi - Son Dakika

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