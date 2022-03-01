Avrupa Sayıştayı başkanına görevi suistimal iddiası - Son Dakika
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Avrupa Sayıştayı başkanına görevi suistimal iddiası

01.03.2022 14:57
Avrupa Sayıştayı başkanına görevi suistimal iddiası

Avrupa Birliği (AB) fonlarının suistimal edilmemesi için kurulan Avrupa Sayıştayı'nın bütçesi, kurumun başkanının hak etmediği halde yüksek maaşına ilave olarak kira ödeneği aldığı iddiaları nedeniyle onaylanmadı.

Avrupa Birliği (AB) fonlarının suistimal edilmemesi için kurulan Avrupa Sayıştayı'nın bütçesi, kurumun başkanının hak etmediği halde yüksek maaşına ilave olarak kira ödeneği aldığı iddiaları nedeniyle onaylanmadı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Bütçe Kontrol Komitesi, Avrupa Sayıştayı'nın 2020 yılı bütçesini görüşmek üzere bir araya geldi.

Komite üyeleri, Avrupa Sayıştayı bütçesinin ibra edilmesini reddetti ve onay için daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğuna karar verdi.

Sayıştay bütçesine ilişkin açıklamada bulunan AP'deki S&D Grubu, bütçe onayının ekim ayına ertelenmesini istediklerini bildirdi.

Avrupa Sayıştayı üst yönetiminin etik standartlara ve düzgün mali yönetim ilkelerine uymadığı yönünde ciddi iddialar olduğuna işaret eden S&P, konuya ilişkin kararın tüm bilgilerin kapsamlı biçimde incelenmesinin ardından alınacağını belirtti.

Skandal hakkında

AB bütçesine ilişkin işlemlerin hukuka ve usule uygunluğunu Lüksemburg merkezli Avrupa Sayıştayı denetliyor.

AB fonlarının suistimal edilmemesi için kurulan kurumun başkanı hakkında çeşitli iddialar ortaya çıkmıştı.

Fransız Gazetesi Liberation, kasım ayında "Avrupa Sayıştayı'nın başındaki sahtekarlık" başlıklı bir haber hazırlamıştı.

Haberde, Avrupa Sayıştayı Başkanı Alman Klaus-Heiner Lehne'nin Lüksemburg'da hayali bir adres göstererek kurumundan yüksek maaşına ilave olarak aylık 3 bin 600 avro kira ödeneği aldığı iddia edilmişti.

Ayrıca, Lehne'nin Lüksemburg'da fazla zaman geçirmediği ve bunun yerine ülkesi Almanya'da ülke içi siyasi çalışmalarda bulunduğu öne sürülmüştü.

YORUMLAR
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Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Ukrayna lideri Zelenski ayakta alkışlandı Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Ukrayna lideri Zelenski ayakta alkışlandı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Avrupa Parlamentosu oturumuna bağlanarak yaptığı konuşmada, 'Bizimle olduğunuzu kanıtlayın. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Avrupa Parlamentosu oturumuna bağlanarak yaptığı konuşmada, 'Bizimle olduğunuzu kanıtlayın.

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği, Lüksemburg, Sayıştay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa Sayıştayı başkanına görevi suistimal iddiası - Son Dakika


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