Ramazan Burak Telli; Avrupa Yatırım Holding olarak yenilenebilir enerji sektörüne giriyoruz

Küresel araştırma ve danışmanlık şirket McKinsey, ülkelerin karbonsuzlaştırma hedeflerine ulaşma çabalarının rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir kaynakları enerji sektörünün en önemli unsurlarına dönüştüreceğini öngördü. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yayımlanan Dünya Enerji Görünümü başlıklı güncel raporda da piyasaların yeniden dengelenmeye başladığı dönemde yenilenebilir enerjinin sürdürülebilir kazanımlar gördüğüne dikkat çekildi. Ajans, yıl sonuna kadar küresel temiz enerji yatırımlarının 1,3 trilyon dolara ulaşacağını tahmin ederken, yenilenebilir enerji yatırımlarına ilişkin yeni bir haber geldi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Avrupa Yatırım Holding'in 50 milyon TL'lik sermayeyle Avren Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin kuruluşu için harekete geçerek, yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet göstermeye başlayacağı duyuruldu.

"HEDEFİMİZ GELECEK KUŞAKLARA DAHA YAŞANABİLİR BİR DÜNYA BIRAKMAK"

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Avrupa Yatırım Holding Başkanı Ramazan Burak Telli, "Avrupa Yatırım Holding olarak gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hedefiyle doğru sektörlerde yatırım yaparak değer oluşturmayı amaçlıyoruz. 2023'te istikrarlı bir büyüme öngörülen yenilenebilir enerji de bu sektörler arasında öne çıkıyor. Bu kapsamda, yenilikçi, değer odaklı ve çevreye duyarlı son yatırımımız, 50 milyon TL'lik sermayesiyle Avren Enerji oldu. Yenilenebilir enerji sektörü için büyük yatırımlar planlıyoruz" dedi.

"YENİLENEBİLİR ENERJİ ALANINDA FIRSATLARI DEĞERLENDİRMEYİ AMAÇLIYORUZ"

KAP'a yapılan açıklamada, şirketin yenilenebilir enerji alanında yakın gelecekte ortaya çıkabilecek fırsatları değerlendirmek ve ilgili sektörlerdeki işbirlikleri ve yatırımları gerçekleştirmek amacıyla kurulduğu belirtildi. Avren Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi unvanıyla kuruluş işlemlerine başlanan şirketin 50 milyon TL'lik kuruluş sermayesinin tamamının Avrupa Yatırım Holding tarafından üstlenileceği ifade edildi. Geçtiğimiz 10 yılda yenilenebilir enerji sektöründe görülen büyümenin tüm beklentileri aştığını vurgulayan Ramazan Burak Telli, " Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ortaya çıkan Avrupa merkezli enerji krizinin, 2030 ve 2050 için belirlenen çevresel hedeflere giden yolda hızlandırıcı bir rol üstleneceğine inanıyoruz. Ülkemiz de bu konuda stratejik adımlar atarak Türkiye'nin bölgesel ve yerel pazardaki rolünü güçlendirmek için çalışıyor. 2023'e kadar toplam enerji üretiminde yenilenebilir enerjinin payının %30'a çıkarılması, 2027'ye kadar kapasitenin 16 bin megavata taşınması hedefleniyor. Avrupa Yatırım Holding olarak bu alanda çıkacak fırsatları değerlendirmesini hedeflediğimiz Avren Enerji, ülkemizin refahını artırma misyonumuzun bir parçası olarak konumlanıyor" diye konuştu.

"DEĞER ODAKLI YATIRIMLARIMIZ HIZ KESMEDEN SÜRECEK"

Sağlık, geri dönüşüm ve turizm alanlarında yaptıkları yatırımlarla portföylerini genişlettiklerinive yenilikçi, sürdürülebilir, değer odaklı ve sorumlu bir yatırım yaklaşımı benimsediklerini hatırlatan Avrupa Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Burak Telli, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: "Orta vadede sağlık, enerji ve yazılım gibi stratejik sektörlerdeki yatırımlarımıza hız vererek Türkiye'nin en değerli yatırım şirketlerinden biri olmayı hedefliyoruz. Bu yıl içinde Ege Karma Kauçuk gibi yatırımlarımızla sürdürülebilir bir gelecek perspektifinde potansiyel vaat eden şirketlerin ortağı olduk. Avren Enerji'yle yenilenebilir enerji sektörüne dahil olarak bu çabamızı bir adım ileri taşımak istiyoruz. Vizyonumuz çerçevesinde toplumsal yaşamda saydamlığa, ekonomik yaşamda bireyin refah ve istikrarına etkin olarak katkı yapacak değer odaklı yatırımlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz."