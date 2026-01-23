Avukat Ahmet Karaca: Ülkemizde iki yeni kripto varlık suçunun olduğunu söyleyebiliriz - Son Dakika
Ekonomi

Avukat Ahmet Karaca: Ülkemizde iki yeni kripto varlık suçunun olduğunu söyleyebiliriz

23.01.2026 11:46
Haberler.com'da konuşan Avukat Ahmet Karaca, kripto varlık piyasalarına ilişkin merak edilen hukuki detayları anlattı. Yabancı borsalara genel bir yasak olmadığını vurgulayan Karaca, devletin kripto piyasasında yaşanan kayıplardan sorumlu olmadığını söyledi. Dolandırıcılık riskine dikkat çeken Karaca, yeni suç tipleri ve hapis cezalarıyla ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı.

Kripto varlık piyasalarına yönelik düzenlemeler ve yatırımcıların hukuki hakları gündemdeki yerini korurken, Avukat Ahmet Karaca Haberler.com'a Sunucu Melis Yaşar'a önemli değerlendirmelerde bulundu. Karaca, kripto dolandırıcılıkları, cezai yaptırımlar ve olası vergi düzenlemeleri hakkında net uyarılarda bulundu.

"YABANCI BORSALARIN HEPSİNE GENEL BİR YASAKLAMA GETİRİLMEDİ"

Avukat Ahmet Karaca, kamuoyunda sıkça dile getirilen "yabancı kripto borsaları yasaklandı" iddiasının doğru olmadığını belirterek, "Yabancı borsaların hepsine genel bir yasaklama getirilmedi" dedi. Karaca, yatırımcıların bu konuda yanlış bilgilendirildiğine dikkat çekti.

"DEVLETİN, KRİPTO PARA PİYASASININ BATMASINDAN DOLAYI VATANDAŞIN KAYBETTİĞİ PARA İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR SORUMLULUĞU YOK"

Kripto yatırımlarında yaşanan kayıplara ilişkin hukuki çerçeveyi açıklayan Karaca, "Devletin, kripto para piyasasının batmasından dolayı vatandaşın kaybettiği para ile ilgili herhangi bir sorumluluğu yok" ifadelerini kullandı. Birçok bireysel yatırımcının kripto piyasalarında dolandırıldığını vurguladı.

"İZİNSİZ KRİPTO VARLIK HİZMET SAĞLAYICILIĞI FAALİYETİ BİR SUÇ"

Karaca, kripto alanında yeni suç tiplerinin ortaya çıktığını belirterek, "Ülkemizde iki yeni kripto varlık suçunun olduğunu söyleyebiliriz. İzinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyeti bir suç ve bu suçun cezası 3 yıldan 5 yıla kadar hapis" dedi. Ayrıca kripto varlık zimmeti suçunun cezasının 8 yıldan 22 yıla kadar çıkabileceğini ifade etti.

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Hukuk, Son Dakika

Avukat Ahmet Karaca: Ülkemizde iki yeni kripto varlık suçunun olduğunu söyleyebiliriz
