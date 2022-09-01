100 dolar çekmek isteyen kadının hesabına 10.5 milyon dolar geçti! Şirket hatayı aylar sonra fark etti - Son Dakika
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100 dolar çekmek isteyen kadının hesabına 10.5 milyon dolar geçti! Şirket hatayı aylar sonra fark etti

01.09.2022 14:45
100 dolar çekmek isteyen kadının hesabına 10.5 milyon dolar geçti! Şirket hatayı aylar sonra fark etti

Kripto para yatırımı yapan ve hesabından 100 dolar çekmek isteyen Avustralyalı kadına sistemde yaşanan hata nedeniyle 10.5 milyon Avustralya doları yattı. Yaşanan sistemsel hatayı aylar sonra fark eden şirketi paranın peşine düşerken parayı başka bir hesaba transfer eden kadının kız kardeşine bir ev satın aldığı ortaya çıktı.

Avustralya'da küçük miktarlarda kripto para yatırımı yapan Thevamanogari Manivel isimli bir kadın, hesabından 100 Avustralya doları çekmek istedi. Mayıs 2021 yılında para çekme emrini veren kadının hesabına tam 10.5 milyon Avustralya doları yattı.

YANLIŞLIĞI BİLDİRMEYİP KARDEŞİNE EV ALDI

Söz konusu durumu bildirmeyen kadın, parayı bir başka hesaba transfer etti. Thevamanogari Manivel, kız kardeşine 1.35 milyon dolarlık bir ev aldı.

YÜZDE 10 FAİZ VE YASAL MASRAFLARI DA İSTEDİLER

Aralık 2021'deki şirket incelemesinde yapılan hata anlaşıldı ve şirket fazladan ödediği parayı geri almak için harekete geçti. Şirket aynı zamanda Manivel'den yüzde 10 faiz ve yasal masraflarını da istiyor. Haberlere yansıyan bilgilere göre Manivel, mahkemeye çıkmadı.

PARAYI GERİ VERİP EVİ SATTI AMA...

Kadının parayı geri verdiği evi sattığı belirtildi. Yine de şirketin faiz ve ek masraflar için mahkeme yoluna gittiği ifade edildi.

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Kripto Para, Avustralya, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 100 dolar çekmek isteyen kadının hesabına 10.5 milyon dolar geçti! Şirket hatayı aylar sonra fark etti - Son Dakika


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