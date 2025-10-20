AWS Kesintisi Uygulamalara Erişimi Engelledi - Son Dakika
Ekonomi

AWS Kesintisi Uygulamalara Erişimi Engelledi

20.10.2025 12:22
Amazon Web Services'teki teknik sorun, birçok popüler uygulamaya erişimi etkiliyor.

Amazon Web Services'teki (AWS) teknik kesinti nedeniyle ABD ve Avrupa başta olmak üzere Amazon, Roblox, Fortnite ve Snapchat gibi çeşitli uygulamalara giriş yapılamıyor.

İnternet kesinti takip monitörü Downdetector verilerine göre, TSİ 10.00 sularından itibaren kullanıcılar AWS'ye ilişkin erişim sorunu yaşandığını bildirmeye başladı. TSİ 11.26 itibarıyla 4 binin üzerinde kullanıcı erişimde aksaklık olduğunu raporladı.

AWS'deki kesinti nedeniyle ABD ve Avrupa başta olmak üzere Amazon, Roblox, Fortnite, Perplexity ve Snapchat dahil 15 uygulamaya giriş yapılamıyor.

AWS'den kesintiye ilişkin yapılan açıklamada, şirketin North Virginia'daki veri merkezindeki "operasyonel sorun" nedeniyle geniş çaplı kesinti yaşandığı belirtildi.

Erişimde önemli hata oranlarının tespit edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, mühendislerin devreye girdiği ve sorunun ana nedenini anlamak için çalışıldığı kaydedildi.

Bazı uygulamalar, sosyal medya hesaplarından erişim sorunlarının yaşandığını doğruladı.

Kaynak: AA

